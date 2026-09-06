En su regreso a la acción en San Siro por primera vez esta temporada, Marcus Thuram desempeñó un papel clave en la remontada al cabecear un envío de Carlos Augusto para poner el 2-2 en el minuto 82. El gol desató escenas de júbilo desenfrenado, con Thuram corriendo para unirse al capitán Lautaro Martinez sobre las vallas del estadio. Más tarde, Lautaro reveló que siempre llama «loco» a su compañero de ataque por subirse ahí, pero Thuram insistió en que no tenía otra opción.

«Hoy ha sido increíble, ¡tenía que seguirle! Lautaro es nuestro capitán y nuestro líder, y volvió de un Mundial muy largo y se puso inmediatamente a disposición del equipo», sonrió Thuram.