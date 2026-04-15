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Manuel Neuer zum DrittenIMAGO / Matthias Koch
Nino Duit

Traducido por

La locura de Neuer y la gran actuación de Upamecano, pese a un pequeño fallo: FC Bayern de Múnich, notas y valoraciones individuales del partido de vuelta contra el Real Madrid

Liga de Campeones
FEATURES
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Bayern Múnich
Bayern Múnich vs Real Madrid
Real Madrid
M. Neuer
L. Diaz
D. Upamecano
H. Kane
M. Olise
J. Kimmich
J. Musiala
A. Pavlovic
J. Tah
J. Stanisic
S. Gnabry
A. Davies
V. Kompany
K. Laimer

El FC Bayern eliminó al Real Madrid y avanzó a semifinales de la Liga de Campeones. Tras ganar 2-1 en la ida, venció 4-3 en una vuelta emocionante. Análisis individual de los jugadores del FCB.

Vincent Kompany repitió el once de Madrid. A los 35 segundos, un pase erróneo de Manuel Neuer permitió el 0-1 de Arda Güler. En el 6’, Aleksandar Pavlovic empató, y Güler, de falta directa, devolvió la ventaja al Real (29’). 

Harry Kane igualó de nuevo para el Bayern antes del descanso (38'), y Kylian Mbappé devolvió la ventaja al Real Madrid (42'). Tras el descanso llegó la calma, hasta que, en el 86, Camavinga fue expulsado. En el 89, Díaz empató, y en el 90+1 Olise marcó el 4-3 final.

Aquí puedes leer la crónica del partido.

  • FC Bayern - Real Madrid, valoraciones: Manuel Neuer

    A sus 40 años, Neuer sigue en la delgada línea entre genio y locura. Tras su gran actuación en Madrid, provocó el temprano gol de Arda Güler con un pase horroroso. En el tiro libre del mismo Güler, su débil juego de pies le impidió llegar a la esquina superior izquierda. Sin embargo, en el 55’, salvó con un gran reflejo ante Mbappé. Nota: 5.

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  • FC Bayern - Real Madrid, valoraciones: Josip Stanisic

    En el minuto 37, Stanisic falló un potente disparo ante el portero del Real Madrid, Andriy Lunin. Antes del 2-3, reclamó en vano, y con razón, una falta de Antonio Rüdiger. Por esa jugada se quedó en el vestuario al descanso, visiblemente afectado. Nota: 3.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern - Real Madrid, valoraciones: Dayot Upamecano

    Tras un partido irregular en Madrid, Upamecano brilló en la vuelta con solo un error. En el 21 despejó con fuerza ante Vini Jr. y, tras un gran regate, asistió a Kane en el 2-2. Falló en el tercer gol al dejar escapar a Mbappé, pero no se desanimó: recuperó su nivel y creó dos ocasiones de cabeza. Nota: 2.

  • FC Bayern - Real Madrid, valoraciones: Jonathan Tah

    Más discreto que Upamecano, pero en general estuvo bien. Antes del 2-3, Tah dejó hacer al asistente Vini Jr. Tampoco se le vio siempre muy seguro frente a Mbappé, pero se empleó a fondo una y otra vez. Nota: 3.

  • FC Bayern - Real Madrid, valoraciones: Konrad Laimer

    A pesar del riesgo de tarjeta amarilla, el defensa austriaco se lanzó a los duelos desde el primer momento. En el 16 recibió el aplauso por su esfuerzo; en el 20 evitó un remate de Mbappé dentro del área, y en el 28 Vincic le sancionó por una entrada sobre Brahim Díaz, originando el libre directo del 1-2. Una valoración excesivamente mezquina. Tras la salida de Stanisic al descanso, pasó al derecho. Nota: 2,5.

  • FC Bayern - Real Madrid, valoraciones: Joshua Kimmich

    Dominante en el centro del campo, Kimmich tocó mucho balón y dio buenos pases. Preparó el empate de Pavlovic con un córner preciso. En el minuto 37 falló un disparo peligroso. Nota: 2.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    FC Bayern - Real Madrid, calificaciones: Aleksandar Pavlovic

    Físicamente robusto y muy activo junto a Kimmich. Marcó el gol del empate con un remate de cabeza a corta distancia. Se mostró algo desorientado en el 2-3. Nota: 2.

  • FC Bayern - Real Madrid, valoraciones: Michael Olise

    Aunque, como de costumbre, se internaba una y otra vez desde la derecha hacia el centro en busca del remate, en general Olise estuvo muy por debajo de su nivel durante gran parte del partido. En el tiempo de descuento, puso el broche final con un golazo. Nota: 3.

  • FC Bayern - Real Madrid, valoración: Serge Gnabry

    Gnabry se perdió la victoria 5-0 ante el FC St. Pauli por problemas de rodilla, pero volvió contra el Real sin aportar nada relevante al juego muniqués. Nota: 4.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern - Real Madrid, valoraciones: Luis Díaz

    Díaz empató en el último minuto y se convirtió en el héroe del equipo muniqués. Constante amenaza en la banda izquierda, luchó en numerosos duelos. Ganó un balón aéreo, forzó el córner que acabó en el 1-1 y animó a la afición con gestos entusiastas. Tras el descanso falló dos ocasiones claras (46' y 62'). Nota: 2.

  • FC Bayern - Real Madrid, valoraciones: Harry Kane

    Kane marcó el 2-2 por la esquina inferior derecha. Su inusual pérdida de balón dio lugar a la tercera ventaja del Real Madrid. Nota: 2,5.

  • FC Bayern - Real Madrid, calificaciones: suplentes

    Alphonso Davies: Entró en el descanso por Stanisic y pronto generó una ocasión para Díaz. Nota: 3. 

    Jamal Musiala: El revulsivo marcó la diferencia. Entró en el 61 por Gnabry y firmó un pase perfecto a Díaz. Luego asistió con un taconazo en el 3-3. Nota: 2.

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