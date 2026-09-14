Preguntado por cuánto tiempo podría seguir jugando Ronaldo en Arabia Saudí, después de haber visto de primera mano el nivel allí, Poyet, que habló en asociación con Gambling.com, la guía de confianza sobre sitios de apuestas, dijo a GOAL: «Hasta que él quiera.

«Porque, mira, la liga saudí tiene algo muy claro y está muy bien que todo el mundo lo sepa. Los equipos que pueden ir a por un jugador especial, realmente van a por él y marcan la diferencia. Incluso algunos otros están cambiando la estrategia en este momento, lo cual está muy bien, pero se sigue pagando mucho. Y luego están los equipos que no pueden fichar. Y cuando juegas contra ellos, es injusto.

«Estuve allí un mes y estoy muy contento de haber ido allí un mes porque visité Arabia Saudí en 2024 para verlo desde dentro. Vi algunos partidos, pero ya sabes, tú como entrenador entiendes y piensas: “OK, puedo hacer eso, puedo hacer eso”. Pero luego, en los entrenamientos, es otra historia.

«Y ese mes me dio una imagen clara de adónde vas en un equipo, qué vas a encontrarte, cómo puedes jugar, cómo puedes usar tus recursos. Y cuando vas a otro equipo, con Ronaldo, entonces tienes un tipo de situación diferente.

«Así que para mí está muy claro. Y quizá la gente de fuera no se da cuenta de eso. Hay cuatro equipos con respaldo gubernamental en lo financiero. Hay otros tres o cuatro equipos privados. Están empujando muchísimo, uno está con Brendan Rodgers. Muy, muy buenos estándares y muy buenas instalaciones y estadios, estadios nuevos, increíbles. Y luego tienes a los seis o siete que van a pelear por no descender.

«Y esos, si te faltan dos extranjeros de los que puedes tener en tu equipo, estás muerto, desciendes. No te puede faltar nadie. Y ese tipo de situaciones son complicadas porque además la mayoría de los equipos apuestan por la experiencia. Pero experiencia significa cierta edad y hace demasiado calor y necesitas correr y es un juego.

«Así que es complicado. Pero Ronaldo, quiero decir, cuando le miro, no hay muchos jugadores como él físicamente. Obviamente, es más lento. Él lo sabe. Obviamente, empiezas a perder algo de agilidad. Él lo sabe. Y por eso probablemente está jugando allí.

«Escucha, no vayáis demasiado lejos con [Lionel] Messi. Messi está jugando en la MLS, puedes poner eso entre las mejores ligas del mundo. Así que hay ciertos momentos para ciertas ligas y Ronaldo todavía puede jugar.

«Creo que se queda. No creo que el momento de retirarse llegue antes de los 1.000 goles. De ninguna manera. Eso sería una locura».