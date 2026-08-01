La lista de transferibles del Bayern de Múnich incluye a tres estrellas, mientras Max Eberl advierte a Joao Palhinha de que no tiene futuro en el club

Palhinha está entre los tres jugadores que el Bayern está dispuesto a vender de forma activa durante el mercado de fichajes de verano. El director deportivo Eberl ha revelado públicamente que el centrocampista portugués no forma parte de los planes del club para la próxima campaña.

El Bayern ya ha empezado a remodelar su plantilla, cerrando el fichaje de Ismael Saibari, procedente del PSV Eindhoven, en una operación de 50 millones de euros (43 millones de libras) según lo publicado. Después de eso, incorporó a Nathaniel Brown, procedente del Eintracht Frankfurt, por 55 millones de euros (47 millones de libras), un jugador que anteriormente había sido objetivo del Manchester United.

Con las salidas de Leon Goretzka y Raphael Guerreiro al final de sus contratos, el Bayern continúa con la reestructuración de su plantilla. Sacha Boey y Bryan Zaragoza se unen a Palhinha como los jugadores disponibles para un traspaso.



