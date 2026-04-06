La lista de candidatas de Inglaterra para el Mundial Femenino de 2027: ¿Quiénes formarán parte de las «Leonas» de Sarina Wiegman el próximo verano?

Cabe señalar que, por el momento, no está claro cuántas jugadoras podrá convocar Wiegman para el Mundial. Las plantillas masculinas se ampliaron a 26 jugadores para la edición de 2022 y así se ha mantenido para 2026, y desde entonces también se ha permitido aumentar el número de jugadores en la mayoría de los torneos continentales. No ha ocurrido lo mismo en el fútbol femenino, ya que Wiegman está limitada a 23 jugadoras para la Copa del Mundo Femenina de 2023 y la Eurocopa de 2025. Seguro que habrá más información al respecto a medida que se acerque el torneo.

Habrá una portera más que Wiegman tendrá que elegir, eso es seguro. Ninguna de las otras opciones del grupo de jugadoras ha tenido minutos de juego regulares en los últimos meses y eso probablemente marcará la diferencia al final. Parece que la elección estará entre Khiara Keating y Ellie Roebuck, pero Sophie Baggaley también ha recibido convocatorias recientemente cuando han surgido lesiones.

En cuanto a las defensas, dada la versatilidad de muchas de las jugadoras con más posibilidades de formar parte de esta plantilla prevista para la Copa Mundial Femenina de 2027, siempre es difícil saber por qué grupo se decidirá Wiegman. Siendo realistas, todas las posiciones de la zaga están cubiertas con las seis mencionadas anteriormente, así que solo se trata de qué otras cualidades o qué profundidad posicional adicional quiere tener a su disposición.

Niamh Charles, Anouk Denton y Taylor Hinds pueden jugar tanto por la derecha como por la izquierda, y Poppy Pattinson se ha revelado recientemente como una opción natural para ese problemático puesto de lateral izquierdo. La central Lotte Wubben-Moy, por su parte, formó parte de las convocatorias para la Eurocopa 2022, la Copa Mundial Femenina de 2023 y la Eurocopa 2025, lo que podría jugar muy a su favor.

En el centro del campo, Grace Clinton ha tenido dificultades para conseguir minutos de juego desde su fichaje por el Manchester City el verano pasado, lo que está resultando perjudicial para sus ambiciones con Inglaterra, mientras que su compañera de club Laura Blindkilde Brown está brillando con el líder de la Superliga Femenina, pero aún no ha visto cómo eso se traduce en más oportunidades con las Lionesses. Erica Parkinson, la jugadora de 17 años que recibió su primera convocatoria con la selección absoluta para el parón internacional de abril debido a las lesiones de Toone y Clinton, también se ha sumado ahora a la pugna por un puesto en esa zona.

Luego está Freya Godfrey, la delantera de 20 años que ha participado en las dos últimas concentraciones de Inglaterra debido a las lesiones de otras delanteras. Las posiciones de ataque están muy disputadas en este equipo, por lo que es posible que solo las bajas le permitan entrar en la convocatoria el próximo verano, aunque de aquí a entonces pueden cambiar muchas cosas en cuanto a minutos de juego y estado de forma.

Total de jugadoras: 31