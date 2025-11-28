¿La Lionel Messi del fútbol femenino? Aitana Bonmatí opina sobre las comparaciones con el ícono argentino a pesar del tercer Balón de Oro consecutivo de la estrella del Barcelona
El líder de España mantiene la perspectiva antes de otra final
Bonmati se dirige a la final de la Nations League como el corazón de tanto Barcelona como España, llevando una vez más a su equipo a otra gran confrontación. Las campeonas del mundo enfrentan a Alemania en dos partidos, comenzando en Stuttgart el viernes antes de regresar al Estadio Wanda Metropolitano en Madrid, donde se espera que más de 70,000 aficionados asistan. La consistencia de la joven de 27 años ha sido extraordinaria. Desde la Eurocopa 2016 hasta el Mundial 2023, pasando por múltiples finales de la Liga de Campeones hasta una temporada perfecta el año pasado, Bonmati ha estado a la altura de cada ocasión. Su actuación contra Alemania en la semifinal de la Eurocopa sigue siendo uno de los momentos definitorios de la era moderna de España.
A pesar de su ascenso meteórico, la centrocampista del Barça se mantiene con los pies en la tierra. Al ser preguntada sobre cómo se siente al regresar a otra etapa decisiva con España, enfatizó cómo el equipo no puede permitirse dar nada por sentado. "Parece normal, pero estamos en otra final. No se puede dar por sentado. Estoy muy agradecida por lo que me está pasando y por lo que todos estamos experimentando. Hemos llegado a las finales en cada campeonato en el que hemos jugado. El camino no es fácil, y tenemos que valorarlo. Ganas o pierdes, pero eso no es todo, porque llegar aquí es increíblemente difícil."
Bonmati también fue preguntada sobre la mentalidad de España al enfrentar el primer partido contra Alemania, y dejó clara su intención y dijo: "Está claro: ya que estamos aquí, tenemos que darlo todo y ganar. Queremos este título de la Nations League. Es cierto que es una final inusual, porque se juega a dos partidos. Por eso la idea es abordar cada partido como si fuera único. Si intentas jugar a lo seguro, podría resultar contraproducente."
- Getty Images
Bonmatí rechaza comparaciones con Messi y reflexiona sobre la noche del Balón de Oro
Aunque Bonmati ha ganado ahora tres consecutivos premios Balón de Oro Femenino, continúa rechazando las comparaciones con el ícono de Barcelona y Argentina. Con su dominio a nivel de club e internacional, los paralelismos son comprensibles, pero ella insiste en que está siguiendo su propio camino.
Cuando AS le preguntó sobre las comparaciones con Messi, respondió con calma: "No, no. No me comparo con Messi; él está en otro nivel. Estoy siguiendo mi propio camino. Los premios del Balón de Oro no me cambian. Sigo siendo la misma persona, con la misma personalidad. Todavía disfruto de las mismas cosas que me hacen feliz y estoy rodeada de las mismas personas que me hacen sentir como yo misma. Nada me cambia, y creo que eso es algo muy positivo."
Bonmati también levantó el telón sobre cómo fue asistir a la ceremonia del Teatro Chatelet en París, especialmente en compañía tan elitista. "Este año, para ser honesta, entré con expectativas muy bajas. Creo que cuanto más altas son tus expectativas, más difícil puede ser si no ganas. Fue una sorpresa. Miras alrededor y ves el increíblemente alto nivel de competición. Entiendo que cada uno lo vive a su manera. Es un día muy especial, rodeado de los mejores del fútbol. Siento que lo más importante es disfrutarlo. Vivirlo con tus seres queridos."
Un legado ya construido con más aún por venir
Los logros de la centrocampista del Barça están redefiniendo lo que significa la consistencia al más alto nivel del fútbol femenino. Sus clases magistrales en la Liga de Campeones, especialmente contra el Chelsea y el Wolfsburgo, sentaron la base para su último Balón de Oro. Sus actuaciones emblemáticas para La Roja, incluida la actuación en la semifinal contra Alemania, solo fortalecieron su caso.
Ahora ha ganado tres Balones de Oro consecutivos, ha sido Jugadora del Partido en una final de la Copa del Mundo, ha dominado la Liga de Campeones con tres títulos, ha protagonizado múltiples campañas europeas y ha coleccionado 22 trofeos nacionales con el Barcelona. Incluso si se retirara mañana, su lugar entre las grandes de todos los tiempos estaría asegurado.
Y aún así, no ha alcanzado lo que muchos consideran los años pico de un centrocampista. A los 27 años, su evolución continúa: creación de juego, liderazgo, inteligencia espacial, disciplina defensiva. Con España y el Barça todavía compitiendo por todos los títulos importantes, su influencia solo se está profundizando.
- Getty Images
¿Cuál es el siguiente paso para Bonmatí y cómo encaja el Barcelona?
El enfoque inmediato de España es la final de la Liga de Naciones a doble partido, donde Bonmatí volverá a ser central en su enfoque táctico. Después de eso, la pregunta a largo plazo inevitablemente regresa: ¿pasará toda su carrera en el Barcelona?
La centrocampista abordó esa especulación con honestidad, subrayando tanto su lealtad como su apertura hacia el futuro. "Ahora mismo, tengo un contrato con el Barcelona, llevo aquí 14 años, y es un club que amo, un club con el que me siento conectada," dijo. "Pero no cierro la puerta a nada. Todo depende de cómo te sientes personalmente, emocionalmente y en términos de motivación. Nunca digas nunca. Tengo un contrato, y mi intención no es irme."