La Liga, un contundente 20-9 frente a la Premier: se puede ganar incluso sin todo el dinero de los derechos televisivos ingleses

La Liga acapara el protagonismo europeo y lanza un mensaje contundente al continente: España está ahí, y de qué manera. El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid logran un espectacular pleno de victorias contra la Premier League en los octavos de final de la Liga de Campeones, con un abrumador resultado global de 20-9 en los tres enfrentamientos, tal y como destaca un triunfal titular de Marca. La Champions vuelve a hablar en español.





EL MODELO ESPAÑOL

Los resultados de los clubes españoles, tras este triplete contra la Premier League, redefinen, al menos para esta temporada, las jerarquías en Europa: en cuartos habrá tres clubes españoles y dos ingleses (de los cinco que se presentaron a octavos). Ahora bien, es cierto que el Real Madrid y el Barcelona son los dos clubes con mayor facturación del mundo, con 1.016 millones el Real y 975 millones el Barça, mientras que el Atlético de Madrid ocupa el puesto 13 (455 millones), pero si comparamos las dos ligas y los dos sistemas futbolísticos —el español y el inglés— en el parámetro que más cuenta, el de los derechos televisivos, vemos que la Premier ingresa 1.910 millones de euros por temporada para el ciclo 2025-2031, mientras que la Liga española ingresa 990 millones de euros por temporada para el ciclo 2022-2027. Poco más que la Serie A (900 millones de euros por temporada para el ciclo 2024-2029) y menos que la Bundesliga (1.060 millones de euros por temporada para el ciclo 2025-2029).





Con esto quiero decir que, cuando se da prioridad a los ingresos por derechos televisivos para resaltar la abismal diferencia de calidad y resultados entre el fútbol inglés y el italiano, la Liga demuestra que el dinero de los derechos televisivos no lo es todo, y que se pueden tener grandes clubes, una gran liga y resultados victoriosos en Europa incluso sin el dinero que la Premier recauda de las televisiones. Se puede construir un modelo virtuoso y ganador también de otras maneras, con otros recursos.



