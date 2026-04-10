¿La Liga en Marruecos? Javier Tebas quiere llevar la primera división española a Casablanca tras el fracaso del proyecto de Miami

En un giro de su estrategia internacional, La Liga estudia jugar partidos oficiales de Primera División en Marruecos. El país, con una gran afición a equipos como Real Madrid y Barcelona, ofrece ventajas logísticas por su cercanía y pasión por el fútbol.

En declaraciones a MAP, el presidente de la Liga afirmó: «Dada la cantidad de aficionados que siguen la Liga española en Marruecos, sería más fácil jugar aquí, sobre todo por las escasas limitaciones logísticas de desplazamiento». Incluso propuso un escenario concreto: «Podríamos plantearnos un partido en el nuevo estadio de Casablanca. ¿Por qué no?».