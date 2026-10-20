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La Liga desplegará hasta 40 cámaras para el Clásico entre Barcelona y Real Madrid, con un seguimiento específico de Lamine Yamal y Kylian Mbappe, favoritos al Balón de Oro
Las cadenas preparan un enorme despliegue televisivo
Según Mundo Deportivo, los responsables de la liga desplegarán hasta 40 cámaras por todo el estadio el domingo y asignarán unidades específicas para seguir a los dos principales aspirantes al Balón de Oro. El despliegue supone un aumento considerable respecto a las 26 cámaras utilizadas en el partido del Real Madrid contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu el pasado domingo. La señal internacional se ofrecerá a dos operadores españoles junto con los titulares de derechos internacionales de todo el mundo.
- NurPhoto
La clasificación de máxima categoría mejora la cobertura a pie de campo
Según los protocolos de retransmisión de la primera división española, los partidos habituales, tanto en casa como fuera, en los que participa el Barcelona o su eterno rival se clasifican como encuentros de tipo A y suelen requerir un mínimo de 22 cámaras distribuidas alrededor del campo. Sin embargo, los grandes partidos, como el derbi madrileño y el Clásico, pasan a la categoría superior A+, que exige entre 35 y 40 cámaras para cubrir todos los ángulos posibles. Ese plan de cámaras también se comparte directamente con el Comité Técnico de Árbitros (CTA) y los responsables del VAR para garantizar una visibilidad completa del terreno de juego.
Las lentes dedicadas siguen a las superestrellas del ataque
Además del equipo de retransmisión habitual, la producción en 4K incorporará cámaras de cámara superlenta y objetivos cinematográficos especializados para captar detalles del juego difíciles de apreciar en las retransmisiones convencionales. Uno de los elementos centrales de la retransmisión serán las cámaras de seguimiento individuales, que registrarán cada movimiento de Yamal y Mbappe durante los 90 minutos. Ese seguimiento cobrará especial interés este fin de semana, ya que la ceremonia oficial del Balón de Oro, en la que se coronará al mejor jugador del mundo, está programada para menos de 24 horas después del pitido final.
- AFP
La lucha por el título aviva el duelo del domingo
El duelo del domingo por la noche enfrentará a los líderes de la clasificación de Hansi Flick, que jugarán en casa, con sus rivales más acérrimos, después de que un inicio histórico de nueve victorias consecutivas les permitiera sumar los 27 puntos posibles. Por su parte, el equipo visitante de Jose Mourinho, tercero en la clasificación, llega a Cataluña con 21 puntos, a seis del líder, tras su reciente victoria por 4-1 sobre el Sevilla. Ahora, ambos gigantes buscarán dar un golpe sobre la mesa en esta fase inicial de la lucha por el título de liga, bajo la mirada de todo el mundo.
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