De cara a la siguiente fase de su trayectoria como entrenador, la exestrella del Barcelona subrayó su determinación de alcanzar cotas más altas desde el banquillo que sobre el terreno de juego.

Al reflexionar sobre su segunda oportunidad con la selección, Marquez declaró: "Tengo otra oportunidad, no me sucedió como jugador en cinco Copas del Mundo. Llegamos al mismo lugar, ahora tengo la oportunidad, antes que nada, de llegar al Mundial, ojalá podamos llegar y lograr algo diferente".

Reconociendo la magnitud de la tarea que tiene por delante, el nuevo técnico añadió: "He vivido una carrera extraordinaria como jugador, ahora tengo una responsabilidad mayor, es otra etapa, quiero estar en el campo transmitiendo todo lo que pueda. Ojalá pueda tener tanto éxito como el que tuve como jugador".

Al abordar los desafíos que le esperan en su etapa al frente del equipo, el entrenador dijo: "Habrá momentos difíciles y complicados, pero confío en que saldremos adelante. Sin duda lo daré todo, y ojalá las cosas salgan bien".