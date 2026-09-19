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La leyenda mexicana Javier Aguirre, a punto de regresar a LaLiga mientras el Valencia acelera las conversaciones para nombrar al sucesor de Carlos Corberan
Aguirre surge como el objetivo prioritario
Tras la salida de Corberan, el director deportivo Braulio Vazquez ha encabezado discretas negociaciones con el entorno de Aguirre en los últimos días. Según MARCA, ambas partes mantuvieron una conversación clave el viernes para cerrar un acuerdo, impulsadas por un deseo mutuo de encontrar un punto en común. Entornos de otros entrenadores contactados por el director deportivo ya admiten que el mexicano lidera la carrera para hacerse cargo del banquillo del Valencia.
- ZUMA Press Wire
Una gran experiencia en España
El club considera que el técnico de 67 años es el perfil ideal para relanzar la plantilla, y apunta a su amplísima experiencia, su carácter firme y su profundo conocimiento del fútbol español. El Valencia sería el séptimo equipo de LaLiga en su carrera, después de haber dirigido anteriormente a Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Aguirre se encuentra actualmente sin equipo tras concluir su etapa con México después del Mundial de 2026.
Detalles del contrato y objetivos de rendimiento
No se espera que las condiciones económicas supongan un gran obstáculo para alcanzar un acuerdo rápido. Aguirre quiere un contrato hasta el final de la presente temporada, con una opción para ampliarlo a la próxima campaña. Esa ampliación condicionada depende por completo de cumplir objetivos específicos, sobre todo asegurar la permanencia del Valencia en Primera División.
- aal.photo
Planificación para el parón internacional
La directiva no tiene prisa por anunciar el nombramiento después de que el principal objetivo, Ernesto Valverde, rechazara el cargo para prolongar su año sabático. El técnico interino Oscar Sanchez dirigirá al equipo desde el banquillo en la visita de este fin de semana a la Real Sociedad. El club pretende aprovechar el próximo parón internacional de tres semanas para dar tiempo al nuevo entrenador a llevar a cabo una pequeña pretemporada en Paterna.
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