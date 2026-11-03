La leyenda del Manchester United, Nicky Butt, lanzó un duro ataque contra el argentino Lisandro Martínez, defensa del Manchester United, por el flojo rendimiento que ofrece últimamente con el equipo, además de sus críticas públicas a la directiva del club.

También recordó el incidente en el que desplegó una pancarta relacionada con las Islas Malvinas durante su participación con la selección de Argentina en el Mundial 2026, al considerar que no merece la simpatía de la afición en medio de la caída de su nivel esta temporada.

Martínez recibió críticas tras la participación de varios jugadores de Argentina en el despliegue de una pancarta en la que se leía "Las Malvinas son argentinas", después de la victoria sobre Inglaterra por 2-1 en las semifinales del Mundial el pasado julio.

El defensa apareció junto a Cristian Romero y Giovani Lo Celso, mientras que se impuso una multa de 235.000 libras esterlinas a la Federación Argentina por este incidente, sin sancionar a Martínez de forma personal, según el diario Mirror.

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