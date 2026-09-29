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La leyenda del Real Madrid Michel Salgado explica por qué aceptó la sorprendente oferta para entrenar al modesto equipo brasileño North EC
Salgado acepta el reto de entrenar en Brasil
El exlateral derecho del Madrid Salgado ha sido presentado oficialmente como nuevo entrenador del conjunto brasileño North EC de cara a la temporada 2027. El técnico, de 50 años, aceptó la sorprendente oferta del club de Montes Claros después de quedar impresionado por su ambición a largo plazo y su infraestructura de entrenamiento. Salgado dirigirá ahora al equipo en la máxima categoría del campeonato estatal Campeonato Mineiro antes de guiarlo en su debut histórico en la cuarta división nacional, la Serie D.
- AFP
Un español abraza una aventura sudamericana
El exinternacional español reveló que la insistencia de los dirigentes del club fue decisiva para convencerle de emprender una carrera como entrenador en Sudamérica. En declaraciones a ESPN Brazil sobre su decisión de asumir el cargo, Salgado dijo: "El presidente trabajó muy duro para ficharme desde el principio. Me invitó a ver las instalaciones en Montes Claros".
Al valorar el potencial de su nueva plantilla, añadió: "Es un equipo joven, con un gran deseo de conseguir cosas. Lo pensé mucho, pero quiero vivir una competición tan grande como el Campeonato Mineiro, en un país y un continente donde el fútbol es una forma de vida. Solo aceptamos jugar en la primera división del Campeonato Mineiro, e iremos con humildad y con ganas de trabajar y vivir esta experiencia".
Un técnico equilibra la filosofía y la adaptación
La amplia trayectoria de Salgado incluye una década repleta de títulos en el Santiago Bernabéu antes de retirarse en el Blackburn Rovers en 2012, seguida de una etapa entrenando a jóvenes promesas en Arabia Saudí. Su decisión de dirigir en Brasil fue recibida con calidez por varias exestrellas de la Selecao que levantaron el Mundial de 2002. Al destacar sus conversaciones con leyendas brasileñas, Salgado añadió: "Siempre hablo con Roberto Carlos y acabo de recibir mensajes de felicitación de Dida y Edmilson".
Sobre el enfoque táctico que pretende implantar, añadió: "Aprendí de muchos entrenadores y, obviamente, tengo mi estilo español, pero soy yo quien necesita adaptarse al fútbol brasileño. Somos un equipo brasileño al que intentaremos aportar cosas nuevas, sin cambiar su estilo ni su manera de ver el fútbol".
- NurPhoto
La campaña de la liga estatal lanza un proyecto
Salgado sucede a otra figura célebre, Kleberson, al frente del ambicioso proyecto de North EC, tras su triunfo en el Trofeu Inconfidencia de 2026. El técnico ha recibido un considerable margen de preparación para confeccionar su plantilla de cara a la próxima campaña del Campeonato Mineiro. Más allá de sus compromisos regionales, su desafío más exigente será guiar al club en su inédita aventura en competiciones nacionales, tanto en la Serie D como en la Copa do Brasil.
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