Los dirigentes del club anunciaron la llegada de su mediático estratega a través de las redes sociales, subrayando sus ambiciosas aspiraciones de cara al futuro. Al dar la bienvenida al bicampeón de Europa a Montes Claros, el comunicado oficial del club decía: "Liderando al North en el capítulo más grande de nuestra historia. Michel, aquí encontrarás una ciudad, una región y una afición que se atreven a soñar a lo grande. Tú aportas experiencia de los mayores escenarios. Nosotros aportamos la resiliencia de quienes nunca dejaron de creer. Michel Salgado es North. 2027 está en el horizonte. Y North está listo para superar sus límites".