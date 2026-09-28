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La leyenda del Real Madrid Michel Salgado da un giro sensacional a su carrera al aceptar liderar al modesto brasileño North EC
El modesto ambicioso confirma un nombramiento sorprendente
El conjunto de Montes Claros ha confirmado oficialmente el nombramiento de Salgado para liderar su ambicioso proyecto a largo plazo. Fundado en 2022, North EC ha disfrutado de un ascenso meteórico a través de la pirámide del fútbol, logrando ascensos consecutivos antes de conquistar el título del Campeonato Mineiro Módulo II en 2025. Su rápida progresión culminó con la conquista del Troféu Inconfidência en su debut en la máxima categoría de la liga estatal en 2026, asegurándose una clasificación sin precedentes para competiciones nacionales.
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Los Gladiators presentan a un técnico de alto perfil para el banquillo
Los dirigentes del club anunciaron la llegada de su mediático estratega a través de las redes sociales, subrayando sus ambiciosas aspiraciones de cara al futuro. Al dar la bienvenida al bicampeón de Europa a Montes Claros, el comunicado oficial del club decía: "Liderando al North en el capítulo más grande de nuestra historia. Michel, aquí encontrarás una ciudad, una región y una afición que se atreven a soñar a lo grande. Tú aportas experiencia de los mayores escenarios. Nosotros aportamos la resiliencia de quienes nunca dejaron de creer. Michel Salgado es North. 2027 está en el horizonte. Y North está listo para superar sus límites".
Pedigrí galáctico sustituye a su predecesor brasileño
La llegada de Salgado mantiene la querencia del club por nombrar a figuras ilustres del fútbol, después de contar con el campeón del Mundial de 2002 Kleberson en el banquillo. El exlateral, de 50 años, cuenta con un enorme pedigrí tras una década llena de títulos en el Madrid, donde conquistó dos Champions League y cuatro Ligas durante la icónica era de los Galácticos. Antes de su marcha a Sudamérica, supervisó el desarrollo juvenil de las selecciones sub-15 y sub-16 de Arabia Saudí, así como de la iniciativa Future Falcons.
- AFP
La preparación nacional precede a una campaña histórica
Salgado ha dispuesto de tiempo de sobra para dar forma a una plantilla competitiva antes de que North EC tenga su primera experiencia en la liga nacional y en la copa. El modesto club de Minas Gerais está preparado para hacer historia en la cuarta categoría del Campeonato Brasileiro Serie D y, al mismo tiempo, ponerse a prueba en la Copa do Brasil. Adaptar sus principios tácticos europeos al exigente panorama del fútbol sudamericano representará, posiblemente, la prueba más dura de la carrera del técnico español.
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