El Manchester United logró una impresionante victoria por 5-2 sobre el Ipswich en Old Trafford el domingo, remontando tras empezar por detrás en el marcador. Michael Carrick vio cómo su equipo encajó dos goles ante el conjunto recién ascendido, pero un sensacional hat-trick de Bruno Fernandes dio la vuelta al partido.

Un gol en propia puerta de Jacob Greaves y una vaselina bien ejecutada de Bryan Mbeumo completaron la cuenta goleadora. Al reflexionar sobre el partido en su canal de YouTube, tal y como recoge Metro, Ferdinand optó por centrarse en la actuación de Martinez, que estaba haciendo su primera titularidad de la temporada junto a Harry Maguire en el centro de la defensa, en lugar de en los errores defensivos del equipo.