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La leyenda del Manchester United Rio Ferdinand lanza una gran afirmación sobre Lisandro Martínez tras la victoria ante el Ipswich
Remontando contra el Ipswich
El Manchester United logró una impresionante victoria por 5-2 sobre el Ipswich en Old Trafford el domingo, remontando tras empezar por detrás en el marcador. Michael Carrick vio cómo su equipo encajó dos goles ante el conjunto recién ascendido, pero un sensacional hat-trick de Bruno Fernandes dio la vuelta al partido.
Un gol en propia puerta de Jacob Greaves y una vaselina bien ejecutada de Bryan Mbeumo completaron la cuenta goleadora. Al reflexionar sobre el partido en su canal de YouTube, tal y como recoge Metro, Ferdinand optó por centrarse en la actuación de Martinez, que estaba haciendo su primera titularidad de la temporada junto a Harry Maguire en el centro de la defensa, en lugar de en los errores defensivos del equipo.
- AFP
Ferdinand lanza una rotunda afirmación sobre Martínez
Martínez cometió un error en el tiempo añadido que permitió a Julio Enciso robar el balón y asistir a Chuba Akpom para un tanto de consolación en los últimos minutos. A pesar de este error, Ferdinand se mostró dispuesto a elogiar al fichaje de 57 millones de libras.
Ferdinand declaró: "Martínez, por cierto, hoy encajamos dos goles, pero de lo que me gustaría hablar es de su capacidad con el balón. Llegaría a decir que Martínez es ahora mismo el mejor central con balón del juego. Estoy intentando pensar en alguien mejor que pueda romper líneas con el pase, que pueda superar la presión cuando alguien va a por él y simplemente moverla, recibir el balón en espacios reducidos; a Martínez es muy difícil superarle. Estuvo fenomenal con el balón hoy en cuanto a su pase, de auténtico primer nivel".
Expectativas realistas para la temporada
Aunque el United se ha repuesto de su derrota en la jornada inaugural ante el Hull City, Ferdinand insiste en que el club no está centrado en pelear por el título. Y añadió: "¡Ganamos la liga ese año! Puede pasar, pero no va a pasar este año: el Arsenal va a ganar la liga. El Manchester United no está aquí para ganar la liga. La gente que dirige el club y Michael Carrick, por mucho que les gustaría, en sus pensamientos más serios no están diciendo que ahora mismo seamos aspirantes al título. Las cabezas sensatas y realistas están pensando en un año de consolidación; una oportunidad de acabar en puestos de Champions League es obligatoria y, si además conseguimos un trofeo, vaya temporada habremos hecho".
- AFP
Pensando en el Everton
El United tratará ahora de aprovechar este impulso crucial cuando visite al Everton el próximo fin de semana. Carrick elogió la resistencia y la mentalidad de sus jugadores para sobreponerse a los contratiempos, cualidades en las que tendrán que apoyarse durante toda esta temporada. Mientras el United continúa su lucha por clasificarse para la Liga de Campeones, mantener la regularidad e integrar a las estrellas que regresan al once inicial será esencial de cara al futuro.
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