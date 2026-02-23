Getty Images Sport
La leyenda del Manchester United revela que rechazó volver a Old Trafford para seguir en su actual club
Van der Sar: una leyenda del Manchester United
Van der Sar se consolidó como una auténtica leyenda del club durante su etapa en Old Trafford, donde ganó ocho grandes trofeos con los Red Devils. El holandés desempeñó un papel clave en la victoria del Manchester United sobre el Chelsea en la Liga de Campeones de 2008, al detener el penalti decisivo de Nicolas Anelka, del Chelsea, en la tanda de penaltis que coronó a los Red Devils como campeones de Europa. El exentrenador de porteros del Manchester United, Eric Steele, dijo que Van der Sar estaba a la altura de Peter Schmeichel. En declaraciones a la BBC Radio Manchester, afirmó: «Fue un jugador fantástico. Tuve mucha suerte. Trabajé junto a Peter Schmeichel en el Villa y trabajé con Edwin durante dos años y medio. Esa parada de penalti en Moscú ha elevado a Edwin al mismo nivel que Peter».
El portero se retiró del fútbol en 2011, pero siguió trabajando en este deporte. Regresó al Ajax, inicialmente en un puesto de marketing, y luego fue ascendido a director ejecutivo. Van der Sar dimitió en 2023 y ahora ha revelado que podría haber aceptado un puesto en el United, pero decidió no volver a Inglaterra.
Por qué Van der Sar rechazó al Manchester United
En declaraciones a The Overlap, de Sky Bet, afirmó: «Sí, hablé con Ed [Woodward] dos veces sobre la posibilidad de asumir un cargo aquí, pero en ese momento no creía que mi trabajo en el Ajax hubiera terminado, dado el camino que estábamos siguiendo; aún no habíamos llegado a nuestra meta. Tuve dos buenas conversaciones con él en dos momentos distintos sobre un puesto, probablemente habría sido junto a él. Ed hizo un gran trabajo al frente del club. Principalmente en el aspecto comercial, por supuesto que estuvo involucrado en la venta del club.
«En ese sentido, y también porque he estado con él en muchas reuniones con la ECA (Asociación de Clubes Europeos), la calidad de ciertos aspectos de él no es muy buena, pero probablemente dirías que estaría bien tener algo en el ámbito futbolístico a su lado. Ahora creo que en los últimos dos o tres años el United ha intentado trabajar para organizar el aspecto futbolístico y no solo contar con el director ejecutivo, David Gill, y Sir Alex Ferguson. Eso ya no va a funcionar, no va a volver».
A Van der Sar también le preguntaron por sus planes de futuro, pero aún no ha decidido cuál será su próximo paso.
«Aún no lo tengo decidido. He mantenido algunas conversaciones con cazatalentos, algunas partes, algunos propietarios de varios clubes, pero aún no he encontrado el proyecto adecuado ni he tomado una decisión», añadió.
«Creo que la vida que llevo en este momento, viajando mucho y haciendo cosas interesantes con algunos proyectos comerciales en Asia, me gusta. Pero llega un momento en el que sientes que los conocimientos que has adquirido te permiten dar un paso adelante. Tengo 55 años, así que creo que aún me quedan cuatro o cinco años para dedicarme al fútbol o a una organización. No tiene por qué ser un club de fútbol, puede ser una organización relacionada con el fútbol, pero tiene que tener que ver con el deporte».
Van der Sar da su veredicto sobre Carrick
Otra leyenda del Manchester United, Michael Carrick, está ahora al frente de los Red Devils y Van der Sar ha compartido sus opiniones sobre el inicio de su antiguo compañero de equipo como entrenador.
En declaraciones a Sky Sports, afirmó: «Un comienzo increíble, por supuesto. Creo que el United lleva mucho tiempo teniendo problemas con los entrenadores. Por supuesto, sé que no es el entrenador definitivo, pero se ve cómo ha creado un ambiente en torno al equipo para los aficionados, jugando con un sistema que mucha gente conoce, al estilo del Manchester United. Ha tenido un gran comienzo en estos cinco partidos. Conseguir tantos puntos es increíble».
¿Qué viene después?
Carrick suma cuatro victorias y un empate en sus primeros cinco partidos al frente del equipo y esperará sumar más puntos el lunes por la noche, cuando su equipo se enfrente al Everton en la Premier League.
