El icono del Liverpool Gerrard ha empezado oficialmente a trabajar para uno de sus rivales más antiguos. El excentrocampista se ha incorporado para participar en el nuevo programa de fútbol del legendario jugador del United Neville, según Liverpool Echo.

Gerrard sigue así los pasos de su excompañero Jamie Carragher, que ha cosechado un enorme éxito trabajando junto a Neville. Ambos compartirán ahora plataforma en una nueva aventura en YouTube llamada The Overlap Daily.

El nuevo programa promete ofrecer a los aficionados un repaso diario de las últimas noticias y debates del fútbol. Se emitirá cada día laborable a las 16:00, llevando a las pantallas de todo el mundo a un elenco estelar de comentaristas.