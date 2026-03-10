La leyenda del Celtic Gordon Strachan se pregunta por qué los entrenadores deben responder ante personas «que llevan máscaras y golpean a la policía» en medio de los cortos mandatos de Wilfried Nancy y Ange Postecoglou

El domingo fue testigo de escenas desagradables en Ibrox, cuando aficionados de ambos bandos de la encarnizada rivalidad entre el Old Firm invadieron el campo y se enzarzaron en peleas que han sido calificadas de «despreciables».

En declaraciones a Covers.com, Strachan, que estuvo cuatro años al frente del Celtic entre 2005 y 2009, respondió a GOAL cuando se le preguntó si los propietarios están cediendo a la presión de los aficionados porque no quieren convertirse ellos mismos en blanco de la ira: «Podría ser, pero también hay propietarios impacientes, así que realmente depende de las personas que están al frente de los clubes.

En cuanto a la presión de los aficionados, el domingo vimos a seguidores tanto del Celtic como del Rangers saltar al campo y provocar actos violentos. Estas personas que corren por el campo son las mismas que en las redes sociales exigen el despido de los entrenadores y los presidentes. Son las personas a las que nosotros, como entrenadores, tenemos que dar explicaciones. Sinceramente, piénsalo por un momento: son las mismas personas que cuestionan nuestra capacidad como entrenadores, que llevan máscaras y golpean a la policía.

Cuando los periodistas se reúnen para escribir sobre los entrenadores y los miembros de la junta directiva de un club y dicen: «Los aficionados están descontentos», ¿se refieren a ese grupo de personas que casi se pelean entre sí en el campo? Vivimos en un mundo loco en el que tenemos que rendir cuentas ante esas personas. Me resulta muy difícil cuando alguien dice: "los aficionados piensan esto", porque acabamos de ver un pequeño atisbo del tipo de personas que son realmente».