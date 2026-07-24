Marco Canoniero
Traducido por
La leyenda del Bayern de Múnich es el nuevo seleccionador de Bélgica y elige como segundo a un exjugador del Chelsea y del Liverpool
Van Bommel asume el cargo de seleccionador de Bélgica
Van Bommel ha sido nombrado seleccionador de Bélgica con un contrato de dos años, hasta la Euro 2028. LaFederación Belga anunció: «Mark van Bommel (49 años) será el nuevo técnico de los Diablos Rojos a partir del 15 de agosto de 2026».
El ex capitán del Bayern sustituye a García, quien se despidió de la federación tras la eliminación de los «Diablos Rojos» en los cuartos de final del Mundial. Para reforzar su cuerpo técnico, Van Bommel ha incorporado a tres ayudantes con amplia experiencia, entre ellos el ex extremo del Chelsea y del Liverpool Zenden.
- DeFodi Images
El dúo está ilusionado con esta nueva aventura
El director deportivo de la RBFA, Vincent Mannaert, celebró la llegada del entrenador y su cuerpo técnico y declaró: «Estoy muy contento de que Mark van Bommel y sus ayudantes hayan aceptado nuestro reto.
Tienen ganas y ambición, y estoy convencido de que, gracias a su experiencia internacional como entrenador y jugador, ayudarán a nuestros Diablos Rojos a seguir creciendo, a conseguir resultados y a aprovechar al máximo su potencial, tanto individual como colectivo».
Van Bommel, orgulloso de su nombramiento, afirmó: «Es un gran honor ser seleccionador de Bélgica. Agradezco a la Real Federación Belga de Fútbol su confianza.
Bélgica tiene jugadores excepcionales y mucho potencial. Con mi equipo técnico, quiero construir un grupo disciplinado, ambicioso y valiente, capaz de competir con los mejores.
El éxito no está garantizado, pero sí nuestro trabajo, honestidad y dedicación. Daremos todo para que este equipo crezca cada día y haga sentir orgullosos a los belgas. Estoy impaciente por conocer a los jugadores, al cuerpo técnico y a la afición, y empezar este nuevo capítulo».
El éxito en Amberes pone de relieve sus cualidades
El nombramiento del neerlandés refleja la ambición de Bélgica de mantenerse competitiva tras el ciclo de García, que dejó 12 victorias en 20 partidos. Van Bommel, con experiencia en PSV, Barcelona, Bayern y AC Milan, hizo historia al guiar al Royal Antwerp al doblete de liga y copa en 2022-23, y ahora se ve como el líder ideal para la próxima generación belga.
- Pro Shots
Nos espera un partido de la Liga de las Naciones
Van Bommel asumirá sus funciones el próximo mes y dirigirá al equipo en la Liga de Naciones de la UEFA. El exentrenador del Wolfsburgo debe crear rápido una estructura disciplinada y competitiva para aprovechar la plantilla. Su primera prueba será el 25 de septiembre, de visita ante Italia, selección que Pep Guardiola acaba de rechazar.
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