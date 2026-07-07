La leyenda del arbitraje Pierluigi Collina responde a las afirmaciones «muy sospechosas» de Donald Trump sobre el árbitro del Mundial Raphael Claus

El arbitraje del Mundial 2026 ha generado polémica política. Collina defendió al árbitro Claus tras la expulsión del estadounidense Folarin Balogun contra Bosnia y Herzegovina, decisión que irritó a la Casa Blanca.

En un comunicado, Collina respaldó a Claus: «La FIFA reconoce a Raphael Claus como uno de los árbitros más destacados del mundo y un valioso miembro del Equipo Uno. A lo largo de su carrera, ha demostrado los más altos estándares de profesionalidad e integridad. Es su segunda Copa del Mundo tras Catar 2022, y mantenemos plena confianza en él».



