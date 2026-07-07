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La leyenda del arbitraje Pierluigi Collina responde a las afirmaciones «muy sospechosas» de Donald Trump sobre el árbitro del Mundial Raphael Claus
Collina respalda a Claus, a quien considera «una persona muy valiosa»
El arbitraje del Mundial 2026 ha generado polémica política. Collina defendió al árbitro Claus tras la expulsión del estadounidense Folarin Balogun contra Bosnia y Herzegovina, decisión que irritó a la Casa Blanca.
En un comunicado, Collina respaldó a Claus: «La FIFA reconoce a Raphael Claus como uno de los árbitros más destacados del mundo y un valioso miembro del Equipo Uno. A lo largo de su carrera, ha demostrado los más altos estándares de profesionalidad e integridad. Es su segunda Copa del Mundo tras Catar 2022, y mantenemos plena confianza en él».
- AFP
Trump critica duramente el arbitraje «sospechoso»
La polémica surgió tras un choque entre Balogun y Tarik Muharemovic, que el VAR convirtió de falta en roja directa por «juego antideportivo grave». Trump, que ya había presionado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para anular la suspensión de un partido, criticó al árbitro en la Casa Blanca.
Trump cuestionó los motivos y el historial del árbitro, afirmando: «Eso no fue falta… fueron dos jugadores que chocaron al correr a toda velocidad. No puedes poner el pie sobre el de otro… eran dos grandes atletas que se enredaron. Este árbitro es un poco sospechoso. Si revisas su historial, no quiero crear polémica, pero es muy sospechoso».
La política y el fútbol se entrecruzan en la escena internacional
La inédita suspensión de la sanción a Balogun le permitió al delantero jugar los octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica, frustrando a los rivales. La intervención política en la disciplina deportiva ha conmocionado a la dirección del torneo.
Collina, cada vez más ocupado en este torneo, ha supervisado cambios recientes contra la pérdida de tiempo y la simulación. Pero este desafío directo a la integridad de un árbitro eleva la fricción entre los anfitriones y el departamento de arbitraje del organismo rector.
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La selección masculina de fútbol de EE. UU. queda eliminada a pesar de que Balogun fue titular
A pesar de las maniobras políticas y de recuperar a su delantero estrella, Estados Unidos terminó el torneo con una gran decepción. Los anfitriones fueron arrollados 4-1 por Bélgica, lo que hizo inútil todo el drama por la suspensión.
Sin embargo, las repercusiones de los comentarios de Trump podrían prolongarse, pues la FIFA sigue protegiendo a sus árbitros. Aunque la campaña de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos ha terminado, el debate sobre la independencia de los órganos judiciales de la FIFA sigue vivo, especialmente después de que otras naciones citaran el caso estadounidense como precedente para sus propias apelaciones.
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