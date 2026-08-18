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La leyenda de Nigeria Jay-Jay Okocha elige a Lionel Messi por delante de Cristiano Ronaldo en el debate sobre el GOAT
Opina en el debate sobre el GOAT
El eterno debate entre Messi y Ronaldo ha cautivado la imaginación de aficionados y leyendas por igual durante casi dos décadas. Pocos jugadores entienden el brillo individual como el exinternacional nigeriano Okocha, célebre por su talento natural durante sus etapas en el Paris Saint-Germain y el Bolton Wanderers.
En declaraciones en The Obi One Podcast junto a John Obi Mikel y Chris McHardy, al ex capitán de Nigeria le pidieron que zanjara la rivalidad. Sin dudarlo, Okocha emitió un veredicto definitivo a favor del maestro argentino.
- Getty Images Sport
Genio artístico contra el gol de élite
Aunque reconoció los logros excepcionales de Cristiano Ronaldo, Okocha marcó una clara distinción entre la eficacia letal del delantero portugués y el arte puro de Messi. El icono nigeriano comparó la naturaleza prolífica de Ronaldo con la de otros delanteros de élite del área.
«Messi, Messi. Ronaldo es un jugador especial, pero para mí es un goleador. Puede marcar 10 millones de goles. Es un goleador. Es como (Erling) Haaland. Haaland es un goleador», explicó Okocha.
El don natural de Messi
Profundizando en su valoración, Okocha señaló la conexión innata de Messi con el balón como el factor diferencial definitivo entre los dos grandes del fútbol moderno. Subrayó que el delantero argentino juega con una elegancia natural que lo distingue del éxito atlético logrado a base de esfuerzo.
«Pero Messi, Messi es de otro planeta. Messi es arte. Messi nació para jugar al fútbol. Se pondrá enfermo si no juega al fútbol. Es un genio. Quiero decir, hay que reconocérselo», añadió Okocha.
- AFP
Legado y perspectivas de futuro
Las reflexiones de Okocha subrayan cómo los mediapuntas de élite entienden el juego, al valorar la creatividad intrínseca y la libertad de expresión por encima de la mera producción numérica. Tanto Messi como Ronaldo siguen definiendo la era moderna, pero opiniones de figuras icónicas como Okocha mantienen el debate más vivo que nunca.
Mientras ambas leyendas escriben los capítulos finales de sus ilustres carreras, las valoraciones de antiguos grandes ofrecen una perspectiva única sobre su impacto duradero. Los aficionados de todo el mundo seguirán debatiendo sus legados durante generaciones.
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