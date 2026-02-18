Goal.com
La leyenda de las Lionesses, Chloe Kelly, aún puede salvar una temporada marcada por las lesiones, ya que la heroína de Inglaterra en la Eurocopa regresa a las filas del Arsenal para la recta final

Al llegar la temporada 2025-26, pocas —si es que había alguna— tenían el impulso que tenía Chloe Kelly. Ella fue la heroína de las Lionesses en verano, al marcar el penalti que dio el título del Campeonato de Europa de 2025, después de disfrutar también de grandes momentos en los cuartos de final y las semifinales, que llevaron a Inglaterra a la final contra España. Tras todo eso, y tras haber ayudado al Arsenal a ganar la Liga de Campeones en mayo mientras estaba cedida, Kelly se sentía preparada para una gran temporada.

Hasta ahora, las cosas no han salido exactamente así. Las lesiones han limitado enormemente a Kelly, que solo ha podido disputar un partido de la Superliga Femenina en lo que va de temporada. De hecho, justo cuando parecía que estaba cogiendo impulso antes del parón invernal, se vio obligada a abandonar el terreno de juego por un problema en la rodilla a los 23 minutos del partido que Inglaterra ganó a Ghana.

Sin embargo, el miércoles pasado, Kelly pudo debutar por primera vez desde ese parón internacional de diciembre, y se mostró muy acertada en la victoria por 4-0 del Arsenal sobre el OH Leuven, un resultado que ha asegurado prácticamente la plaza de las Gunners en los cuartos de final de la Liga de Campeones. La esperanza es que esto marque el comienzo de un gran final de temporada para una jugadora que llegó a esta campaña con todas las miradas puestas en ella, pero que aún no ha demostrado las cualidades que posee para ganar partidos y títulos.

    hora de máxima audiencia

    Fue por estas fechas el año pasado cuando Kelly empezó a dejar huella en un 2025 que resultaría trascendental para ella, su club y su país. Tras salir cedida del Manchester City, donde se encontraba en una situación complicada, Kelly debutó por segunda vez con el Arsenal, el club de su infancia, en el derbi del norte de Londres el 16 de febrero, lo que le permitió colarse en la selección inglesa, de la que inicialmente se había quedado fuera para la ventana internacional de ese mes.

    Un par de semanas más tarde, Kelly marcó un gol y dio una asistencia en su primera titularidad en la WSL en casi cinco meses, lo que supuso el inicio de una racha de buen juego para una jugadora que apenas había pisado el campo durante la primera mitad de la temporada. Dos goles y cinco asistencias en los últimos 12 partidos de la campaña del Arsenal ayudaron a las Gunners a conseguir una plaza en la Liga de Campeones para esta temporada y, lo que es más importante, el título europeo en mayo.

    Otro gran verano

    Teniendo en cuenta cómo terminó su temporada y su historial de grandes momentos con Inglaterra a lo largo de los años, tal vez no sea de extrañar que Kelly acaparara el protagonismo al inicio de la Eurocopa 2025, a pesar de no haber sido titular en ningún partido con las Lionesses. La extremo marcó un gol o dio una asistencia en los tres partidos eliminatorios de su país, además de marcar en las dos tandas de penaltis que ganó Inglaterra, con lo que el equipo de Sarina Wiegman revalidó el título de 2022, que también se decidió con un gol de Kelly.

    «Le encantan estos momentos», dijo Wiegman sobre Kelly después de que su lanzamiento decidiera la tanda de penaltis en la final contra España. «Tiene muchas ganas de lanzar el penalti. Ser capaz de marcar ese penalti bajo tanta presión es muy impresionante».

    Lesiones

    Todo estaba listo para que Kelly mantuviera ese impulso en la temporada 2025-26, de vuelta con los colores del Arsenal de forma permanente, de nuevo en el punto de mira y volviendo a jugar minutos tanto con su club como con su selección. Pero las cosas no han salido así.

    Kelly se perdió un partido en el West Ham a principios de temporada debido a una lesión, llevó una venda visible en la rodilla derecha durante unas semanas después de eso y no parecía ella misma mientras se recuperaba, registrando solo dos goles y tres asistencias en sus 12 apariciones antes de ser sustituida en el último partido de Inglaterra de 2025.

    La extremo pasó entonces casi dos meses fuera de los terrenos de juego, regresando justo a tiempo para formar parte del triunfo del Arsenal en la Copa de Campeones Femenina de la FIFA a finales de enero.

    El esperado regreso

    Pero la buena noticia es que Kelly ya está de vuelta, justo a tiempo para esos grandes partidos que parece disfrutar más que nadie. La extremo ha ido aumentando poco a poco sus minutos de juego en las últimas semanas, saliendo como suplente contra el AS FAR, el Corinthians y el Man City antes de ser titular en Lovaina, donde se mostró sorprendentemente en forma a pesar del tiempo que llevaba sin jugar.

    Kelly jugó una hora en Bélgica antes de ser sustituida por Alessia Russo e impresionó, sobre todo con el pase perfecto para el gol de Olivia Smith. Ese fue uno de los tres centros precisos que realizó la estrella inglesa, una cifra solo superada por los cuatro de Katie McCabe, que tuvo los 90 minutos para acumular. Los pases de Kelly fueron precisos, su juego fue positivo y su trabajo defensivo también fue sólido, en una victoria dominante.

    «Me siento muy bien, acumulando minutos en las piernas, cogiendo impulso, sacándoles el óxido», dijo después del partido.

    Creando impulso

    Aunque el partido del Arsenal en Brighton se pospuso el domingo, Kelly tiene dos partidos más importantes antes del próximo parón internacional para seguir acumulando minutos y mantener el impulso. El miércoles, las Gunners reciben al Leuven en la vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones, y luego dan la bienvenida al Bristol City, de segunda división, al norte de Londres, en la FA Cup. Las campeonas de Europa serán las grandes favoritas en ambos partidos, lo que permitirá a Kelly trabajar sin mucha presión para recuperar su mejor nivel.

    Su regreso tampoco podría llegar en mejor momento para Inglaterra, ya que las Lionesses no podrán contar con Ella Toone y Beth Mead durante el próximo parón internacional, que comienza tras el fin de semana de la FA Cup. La creatividad de Kelly podría ser clave en los cruciales partidos de clasificación para el Mundial contra Ucrania e Islandia, que se espera que se replieguen y dificulten el ataque de Inglaterra.

    Listo para brillar

    Después de eso, los partidos importantes se sucederán rápidamente. A menos que Leuven logre algo increíble el miércoles, al Arsenal le espera en unas semanas una eliminatoria a doble partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea, y también se espera que los Gunners participen en los cuartos de final de la FA Cup. Mientras tanto, en la WSL, todos los partidos son importantes, dada la reñida lucha por la clasificación para las competiciones europeas. Tras el aplazamiento de su visita a Brighton el domingo, las Gunners se encuentran ahora a cuatro puntos del Chelsea, tercero y último clasificado para la UWCL, aunque con dos partidos menos.

    Afortunadamente, el Arsenal cuenta con Kelly, una jugadora que se crece en estos momentos, y tiene un buen margen para que ella recupere el ritmo a tiempo para los próximos partidos.

    «La hemos echado de menos», dijo la entrenadora de las Gunners, Renee Slegers, sobre la extremo tras su regreso a la acción a finales del mes pasado. «Tiene muchas ganas, está muy comprometida y eso se nota también en el campo. Quería volver y tener un impacto en el equipo. Se nota ese deseo, así que es muy bueno para nosotros como equipo tener a Chloe de vuelta».

    Y es que se trata de una jugadora que no solo decide los partidos, sino que decide los partidos más importantes. El Arsenal lo sabe, Inglaterra lo sabe, y tanto el club como el país esperan que Kelly pueda volver a demostrarlo antes de que termine lo que, por razones ajenas a ella, ha sido una temporada difícil hasta ahora.

