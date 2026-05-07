Donovan, referente del fútbol estadounidense, cree que Reyna debe centrarse en su rendimiento. Con la competencia cada vez mayor en ataque y medio campo, el margen de error se reduce. No anduvo con rodeos al hablar de la situación de Reyna y del escrutinio que rodea su carrera.

En su pódcast Unfiltered Soccer afirmó: «Si la convocatoria fuera de 23, Gio no entraría. Pero como son 26, se pueden incluir uno, dos o tres jugadores con cualidades de superestrella. A veces basta con ser un compañero excepcional, brillante en los entrenamientos y capaz de elevar al grupo. Otras veces se trata de alguien que haga algo especial, y Gio puede hacerlo.

Mi advertencia es que, si fuera Pochettino, le diría: “Gio, quizá no juegues ni un minuto este verano, o tal vez juegues mucho. Sea lo que sea, necesito saber que serás un gran compañero. Mantén la boca cerrada, sigue trabajando y ayuda al grupo. Si estás dispuesto, te llevaré; si no, te mandaré a casa. Si acepta, merece la pena tenerlo».