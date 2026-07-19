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Argentina v Australia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022 Lionel MessiGetty Images

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La leyenda de Argentina afirma: «No solo somos Messi... y el logro de Brasil nos motiva»

España vs Argentina
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J. Zanetti
L. Messi
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Javier Zanetti, leyenda de la selección argentina, afirma que lo que hace Lionel Messi a sus 39 años parece ciencia ficción. 

Messi se prepara para disputar la final del Mundial 2026 ante España.

En una entrevista con el diario «AS», Zanetti añadió: «Estoy muy feliz por Messi, porque lo conozco desde hace muchos años y sé lo mucho que ama la camiseta de su selección».

«Los jugadores lo rodean y cuidan, pues es el estandarte y el líder a seguir. Y aunque jugó en una liga menos competitiva, Leo volvió a sorprender al mundo».

Y añadió: «Confiamos en Messi para volver a ganar el Mundial, no solo por su talento excepcional, sino también por su capacidad para transmitir su compromiso y su espíritu a sus compañeros».

Siento un profundo orgullo por él y deseo que cierre su carrera internacional alzando otra vez la Copa del Mundo, pero Argentina no es solo Messi: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez también brillan».

  • The FIFA World Cup 2026 Final Halftime ShowGetty Images Entertainment

    Despedir a Messi como se merece

    Añadió: «¿Ves alguna ligera ventaja para alguna de las dos selecciones? No, a la final han llegado las dos mejores del torneo. Sin atribuirme mérito, antes del inicio dije que las favoritas eran España, Argentina y Francia».

    Añadió: «El partido será igualado; España impondrá su dominio del balón, mientras que Argentina apostará por la experiencia y el espíritu de lucha».

    Y añadió: «¿No crees que a España le falta un líder claro como Messi? Es difícil encontrar a un jugador de su talla e influencia».

    Sin embargo, España tiene a Lamine Yamal, capaz de decidir arriba, aunque no depende solo de él: Oyarzabal es inteligente y peligroso, los laterales y centrales rinden a gran nivel y el centro del campo es una obra maestra.

    Y añadió: «Queremos hacer historia y ganar el título por segunda vez consecutiva, como Brasil en 1958 y 1962».

    Concluyó: «Queremos hacer historia como Brasil en 1958 y 1962 y que Messi se despida como se merece. Es el sueño de toda una nación».

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