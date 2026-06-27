La leyenda de Alemania: una única condición para vencer a cualquier selección... y ni pensemos en Francia

El director deportivo de Alemania, Rudi Völler, confía en la Mannschaft pese a los altibajos en la fase de grupos.

Tres días después de cerrar la fase de grupos con una derrota 1-2 ante Ecuador —que no afectó a la clasificación de Alemania como líder—, Fuller compareció ante los medios para valorar el rendimiento de la Mannschaft.

El diario «AS» recogió sus palabras y destacó que las aspiraciones del equipo dependen en gran medida del nivel que muestren Jamal Musiala y Florian Wirtz.

Reconoció que solo podrán competir con las grandes si todos están en su mejor momento.

Sobre el próximo duelo contra Paraguay, Fuller afirmó: «Estoy tranquilo y confiado; el equipo lo dará todo».

Y añadió: «Contra Ecuador las circunstancias eran diferentes. Para ellos era el partido más importante de los últimos 20 o 30 años. Siempre queremos ganar, pero es normal que baje un poco la intensidad cuando ya te has asegurado la clasificación».