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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La leyenda de Alemania: una única condición para vencer a cualquier selección... y ni pensemos en Francia

Alemania vs Paraguay
Alemania
Paraguay
World Cup
Francia
J. Musiala
F. Wirtz
Alemania

El director deportivo de Alemania, Rudi Völler, confía en la Mannschaft pese a los altibajos en la fase de grupos.

Tres días después de cerrar la fase de grupos con una derrota 1-2 ante Ecuador —que no afectó a la clasificación de Alemania como líder—, Fuller compareció ante los medios para valorar el rendimiento de la Mannschaft. 

El diario «AS» recogió sus palabras y destacó que las aspiraciones del equipo dependen en gran medida del nivel que muestren Jamal Musiala y Florian Wirtz.

Reconoció que solo podrán competir con las grandes si todos están en su mejor momento.

Sobre el próximo duelo contra Paraguay, Fuller afirmó: «Estoy tranquilo y confiado; el equipo lo dará todo».

Y añadió: «Contra Ecuador las circunstancias eran diferentes. Para ellos era el partido más importante de los últimos 20 o 30 años. Siempre queremos ganar, pero es normal que baje un poco la intensidad cuando ya te has asegurado la clasificación».

  • FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP

    Francia siempre es una de las principales candidatas a ganar el título

    Fuller añadió: «El lunes será distinto: o te clasificas o te vas. Lo daremos todo y pasaremos de ronda».

    Sobre Firtz y Musiala, añadió: «Solo lograremos grandes cosas si ambos dan lo mejor de sí, y ellos lo saben. Soy optimista: no están lejos de su mejor nivel».

    Y añadió: «En general, cuando estamos en nuestro mejor día y damos el máximo, podemos vencer a cualquier selección; pero si no alcanzamos ese nivel —lo cual es normal tras asegurar el primer puesto del grupo—, también podemos perder».

    Y añadió: «Quizá una o dos selecciones puedan lograr sus objetivos sin dar el máximo, pero nosotros no».

    Preguntado por un posible cruce con Francia en octavos, respondió: «Francia siempre es candidata al título, pero ahora solo pensamos en Paraguay y en seguir adelante».

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