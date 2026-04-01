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La leyenda brasileña Ronaldinho lanzará un álbum inspirado en el Mundial a través de un nuevo sello discográfico
Una nueva etapa para el rey del Joga Bonito
Considerado por muchos como uno de los futbolistas más creativos que jamás haya calzado unas botas, Ronaldinho busca ahora trasladar ese talento al mundo de la música. Con sede en Miami, Tu Música tiene como objetivo tender puentes entre diferentes culturas y mercados, ofreciendo una plataforma profesional para la creación musical y la distribución global, según informa Billboard.
El ganador de la Copa del Mundo de 2002 reveló que este paso es una evolución natural para él, dada su pasión de toda la vida por el ritmo y la melodía. «La música siempre ha sido una parte importante de mi vida. Me ha acompañado en los momentos más importantes, tanto dentro como fuera del campo», declaró Ronaldinho en un comunicado oficial. «Ahora quiero llevar esa energía a todas partes, conectando culturas y creando oportunidades para artistas de cualquier lugar».
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El álbum del Mundial está al caer
El proyecto estrella del sello discográfico será un álbum inspirado en el Mundial, concebido para plasmar la fiebre mundial que generará el torneo de 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio. Dado que se prevé que el torneo atraiga a miles de millones de espectadores, el sello aprovechará este evento mundial como trampolín para lanzar su marca. A partir de la semana del 6 de abril, se invitará a compositores y artistas a enviar sus trabajos para tener la oportunidad de aparecer en el lanzamiento final. Se trata de una iniciativa que refleja el carácter abierto y alegre del propio estilo de juego de Ronaldinho durante sus años de esplendor en el Camp Nou. Tu Música centrará inicialmente sus esfuerzos en Latinoamérica, aprovechando la enorme influencia cultural de la región en el panorama musical moderno. Sin embargo, ya existen planes concretos para expandir las operaciones a Europa, África, Asia y Oriente Medio.
Los pesos pesados entre bastidores
Si bien Ronaldinho aporta el carisma y la visión de una estrella, cuenta con el respaldo de un equipo de veteranos del sector para garantizar el éxito de la iniciativa. Tu Música fue cofundada por Roni Maltz Bin, director ejecutivo de Sua Música Group; Allan Jesus, director ejecutivo de ASJ; y Roberto de Assis, hermano de Ronaldinho y su representante desde hace mucho tiempo, quien se ha encargado de sus asuntos a lo largo de su ilustre carrera futbolística.
Esta asociación aúna una gran experiencia en distribución, marketing y gestión de talentos. Según un comunicado de prensa oficial, el legendario brasileño está dando «un paso más en su trayectoria más allá del fútbol, ampliando su presencia en la industria del entretenimiento», aprovechando la infraestructura de Sua Musica Group y el poder de marca que aporta ASJ.
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Un legado que va del campo al estudio
El lanzamiento de Tu Música supone otro paso importante en la trayectoria de Ronaldinho más allá del fútbol. Tras una carrera en la que se alzó con la Liga de Campeones de la UEFA, la Liga española y el Mundial, este futbolista de 46 años sigue siendo uno de los rostros más reconocibles del planeta. Este sello discográfico está pensado para aprovechar esa fama y convertir su pasión personal por la música en un modelo de negocio con potencial de crecimiento. Para Ronaldinho, es una oportunidad para seguir expresando su espíritu creativo. Mientras el sello se prepara para su primer lanzamiento mundial, el mundo del fútbol estará pendiente de si la leyenda brasileña puede alcanzar el mismo éxito en las listas de éxitos que el que tuvo sobre el césped.