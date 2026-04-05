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La leyenda alemana: si Yamal fuera italiano, lo habrían enviado a la segunda división

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Una crítica mordaz sobre la crisis del fútbol italiano

La leyenda del fútbol alemán, Jürgen Klinsmann, ha emitido un veredicto contundente sobre la crisis que ha llevado a la selección italiana a quedarse fuera del Mundial por tercera vez consecutiva.

 La Azzurri tropezó en la fase de clasificación para el Mundial y pasó con dificultades a la repesca, pero recibió un duro golpe en la final ante Bosnia y Herzegovina, donde perdió por 4-1 en la tanda de penaltis, tras empatar a un gol en el tiempo reglamentario y en la prórroga, por lo que seguirá ausente de la cita mundialista desde 2018.

Klinsmann, que brilló como jugador con las camisetas del Inter de Milán y la Sampdoria (su hijo Jonathan es el portero del Cesena), se basó en su profunda relación con el fútbol italiano para ofrecer una de las observaciones más acertadas hasta la fecha sobre la razón por la que la Azzurri sigue sin clasificarse para el Mundial.

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  • Inquietud y tristeza... El precio de la ausencia de líderes

    Klinezman declaró al diario «Corriere dello Sport» que la derrota de Italia ante Bosnia en la tanda de penaltis le provocó insomnio y una profunda tristeza.

    «Lo pasé muy mal con mis amigos italianos en Los Ángeles. La noche siguiente, no pude pegar ojo», afirmó.

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    Sin embargo, su diagnóstico de los problemas subyacentes del fútbol italiano fue franco y directo, ya que Klinsmann afirmó que «Italia paga el precio de su falta de líderes, de jugadores que se enfrenten a los rivales en situaciones individuales y de la falta de confianza en los jugadores jóvenes».

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  • El quid de la crisis del fútbol italiano

    A continuación, el exentrenador del Bayern de Múnich y de las selecciones de Estados Unidos y Corea del Sur hizo una comparación que ponía el dedo en la llaga de la crisis del fútbol italiano.

    «Si Lamine Yamal (Barcelona) y Jamal Musiala (Bayern de Múnich) estuvieran en Italia, probablemente los enviarían a la segunda división con la excusa de que ganaran experiencia», declaró.

    Klinsmann se refiere al enfoque destructivo que siguen los clubes de la Serie A con respecto a los jóvenes talentos, algo que está resonando con fuerza en la actualidad, dado el acalorado debate que existe sobre la escasa oportunidad que tienen los jóvenes italianos en el primer equipo.

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    Klinezman también aludió a la rigidez de la mentalidad táctica de muchos entrenadores en Italia, que «trabajan con el objetivo de no perder en lugar de buscar la victoria a cualquier precio, y lo que le ha pasado (a la selección) es consecuencia de ello».