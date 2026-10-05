Nuevas preocupaciones físicas golpean al City después de que Haaland pidiera ser sustituido durante el duelo de la Liga de Naciones de la UEFA entre Noruega y Portugal. Aunque Jorgen Strand Larsen se preparaba en la banda para reemplazarlo, el prolífico goleador permaneció varios minutos sobre el césped mientras cojeaba visiblemente antes de dejar oficialmente su sitio en el minuto 67. Quedó un atisbo de esperanza para los aficionados, ya que su talismán se marchó por su propio pie e incluso compartió una sonrisa y un abrazo con su sustituto antes de dirigirse al banquillo.