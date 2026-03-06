Getty Images
Traducido por
La lesión de Cristiano Ronaldo es «más grave de lo esperado», según confirma el entrenador del Al-Nassr, que afirma que la estrella se someterá a tratamiento en Madrid
Aumenta la preocupación por el estado físico del icono portugués
El Al-Nassr se ha visto sacudido por la noticia de que las recientes molestias físicas de Ronaldo son más graves de lo que se temía inicialmente. Tras salir cojeando de su último partido oficial con dolor en el muslo, las evaluaciones médicas posteriores han revelado un desgarro importante en la parte posterior del muslo derecho. En consecuencia, el veterano delantero ha sido descartado para los próximos partidos del Al-Nassr, incluido el choque contra el Neom. Para acelerar su recuperación, Ronaldo ha utilizado su jet privado para volar a la capital española esta semana, en busca de la experiencia de su equipo médico personal de toda la vida. Esta decisión se produce en un momento de gran tensión en la región, pero el club ha dado prioridad al acceso del jugador a una atención médica de alto nivel y familiar para garantizar su regreso con éxito.
- AFP
Jorge Jesus confirma su viaje a España para someterse a un reconocimiento médico.
Durante la rueda de prensa previa al partido, el entrenador del Al-Nassr, Jesús, fue sincero sobre la gravedad de la situación. Destacó que la decisión de enviar al capitán al extranjero se basó en la naturaleza específica de la lesión muscular descubierta durante las pruebas internas. «En el último partido se retiró con molestias musculares», explicó Jesús a los periodistas, según cita A Bola. «Tras someterse a pruebas, quedó claro que la lesión era más grave de lo esperado y requería descanso y recuperación. Cristiano viajó a España... la lesión requiere tratamiento en Madrid con el profesional que trabaja con él».
Implicaciones internacionales y nacionales
El momento en que se ha producido esta lesión es especialmente problemático tanto para el Al-Nassr como para la selección portuguesa. Los primeros informes apuntan a un periodo de recuperación mínimo de cuatro semanas, lo que pone en serio peligro la participación de Ronaldo en los próximos partidos amistosos internacionales. Portugal tiene previsto enfrentarse a México y Estados Unidos mientras se prepara para la Copa del Mundo de 2026, y la ausencia del capitán privaría a Roberto Martínez de una continuidad táctica vital. A nivel nacional, la campaña del Al-Nassr ya se ha visto interrumpida; su reciente partido de la Liga de Campeones de Asia contra el Al Wasl se pospuso debido a la inestabilidad regional, lo que dejó al equipo con un ritmo descoordinado justo cuando su talismán entró en la sala de tratamiento.
- Getty Images Sport
Una carrera contra el tiempo para el club y el país
La recuperación de Ronaldo en Madrid será supervisada para que pueda regresar a tiempo para la recta final de la temporada saudí. El Al-Nassr debe tener cuidado de no perder puntos en su apretado calendario si quiere ganar el título. El equipo médico del club se mantendrá en contacto con especialistas españoles para ver si el jugador de 41 años puede superar el pronóstico de cuatro semanas.
Anuncios