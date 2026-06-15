A dos semanas del inicio del mercado de fichajes de verano 2026/2027, la situación del Lazio es delicada. Por segundo año, el mercado deberá ser a coste cero: solo se podrá invertir lo que ingrese por ventas, pues el club superó ligeramente el límite del 0,7 % de la masa salarial ampliada.
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La Lazio corre contra el reloj para evitar un mercado sin fichajes: la venta de Mario Gila al Nápoles podría «salvar» a Lotito
¿GILA, MÁS CERCA DEL NÁPOLES?
Según Sky Sport, el presidente Claudio Lotito tiene dos opciones para evitar la paralización del mercado y dar a Gennaro Gattuso los refuerzos pedidos. La primera opción es vender antes de fin de mes por unos 20 millones para cumplir con los límites y tener más margen. Además del fichaje ya acordado de Alessio Romagnoli con el Al Sadd, podrían iniciarse pronto las negociaciones con el Nápoles para traspasar a Mario Gila: el Napoli no quiere pagar más de 20 millones por un futbolista con contrato hasta 2025, pero la Lazio, que debe abonar el 50 % de la plusvalía al Real Madrid, insiste en 30.
AMPLIACIÓN DE CAPITAL
Otra opción viable para sacar al Lazio del estancamiento y evitar un empeoramiento del clima entre la propiedad y la afición organizada —que ya anunció que no se abonará ni asistirá a la mayoría de los partidos de la próxima liga —es que Claudio Lotito realice una ampliación de capital que sanee las finanzas. Sea cual sea la decisión, el tiempo apremia: en dos semanas abre el mercado de fichajes y, antes de que acabe el mes, la Lazio necesita liquidez para afrontar la temporada con optimismo.