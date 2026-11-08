¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

La Juventus vuelve a frenarse: empata 2-2 tras remontar ante la Fiorentina y Spalletti queda a 6 puntos del cuarto puesto

Revive con nosotros en directo la undécima jornada de la Serie A.

Serie A, 11.ª jornada

Fiorentina-Juventus 2-2

Goleadores: 4' Pellegrino (F), 32' Woltemade (J), 54' Njie (F), 66' Bremer (J)

La Juventus de Luciano Spalletti vuelve a frenarse en liga en un partido que nunca es uno más: termina 2-2 en el encuentro de las 20:45 en el estadio Artemio Franchi de Florencia, ante la Fiorentina de Paolo Vanoli, en el último partido del domingo de la undécima jornada de la Serie A, con goles de Pellegrino, Woltemade, Njie y Bremer, este último tras un error de De Gea. A Dragusin le anularon un gol en los minutos finales y la Juventus reclamó un penalti por una mano en el área del exjugador Joao Mario. La Juventus, que venía de ganar al Napoli, había perdido dos de sus últimos cuatro partidos y ocupa la séptima posición, ya a seis puntos del AC Milan, cuarto: otro tropiezo más, mientras el futuro de su técnico sigue siendo incierto. La Fiorentina, por su parte, es decimoquinta, dos puntos por encima de la zona de descenso.

  • ACF Fiorentina v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    LOS GOLES Y LAS JUGADAS MÁS DESTACADAS

    90'+3' - Otra vez Vicario, esta vez providencial ante el zurdazo de Mastantuono, que acababa de entrar en el área.

    90'+2' - Parada milagrosa de Vicario ante el zurdazo de Brescianini desde fuera del área: el portero de la Juventus salva el resultado.

    85' - Centro desde la izquierda de Zhegrova, Ekhator cabecea en el centro del área, pero manda el balón por encima del larguero.

    82' - ¡Gol anulado a la Fiorentina! El exjugador de la Juventus Dragusin cabecea en el centro del área y bate a Vicario, pero empuja con las dos manos a Bremer, que no puede intervenir.

    76' - Lo intenta Alajbegovic con un disparo potente desde la derecha; esta vez para De Gea.

    66' - ¡EMPATA LA JUVENTUS CON BREMER, 2-2! Córner desde la izquierda de Douglas Luiz, De Gea comete un error garrafal al salir mal y dejar que el brasileño se le adelante con un cabezazo.

    59' - ¡La Juventus, a un paso del empate! Centro desde la izquierda, Douglas Luiz se eleva y cabecea por encima del larguero.

    56' - Otra vez la Fiorentina: Mastantuono se mete hacia el centro y dispara con la izquierda; el balón se va fuera.

    54' - ¡LA FIORENTINA SE ADELANTA DE NUEVO, NJIE! Jimenez dispara desde la izquierda, Vicario rechaza hacia el centro del área y el balón le cae al exjugador del Torino, que se adelanta a McKennie y lo envía a la red para poner el 2-1.

    45'+1' - Centro desde la izquierda de Goncalves, Pellegrino se eleva y cabecea ligeramente por encima del larguero.

    43' - Error clamoroso de la Juventus al sacar el balón con Lucumi. Le llega a Goncalves, que, solo en el centro del área, se atasca de forma increíble.

    42' - Ndour dispara desde fuera del área y el balón se va por poco.

    37' - La Juventus está desatada: Kolo Muani vuelve a aparecer por la derecha y centra para Woltemade, que remata de primeras. De Gea salva con el pie. El rechace le llega a Koopmeiners, que dispara con la izquierda desde fuera del área: se va por poco.

    32' - ¡EMPATA LA JUVENTUS, WOLTEMADE! Locura de Viery, que intenta anticiparse a Kolo Muani, pero el francés lo supera y lo regatea dentro del área. Centro desde la derecha y remate con el interior del pie del alemán, que firma el 1-1 y su primer gol en la liga.

    22' - La Juventus sigue atacando y Cabal vuelve a tener una ocasión: esta vez, el colombiano, al que dejan solo en el centro del área, golpea mal el balón y lo manda fuera.

    21' - La Juventus vuelve a crear peligro: centro de Kolo Muani desde la derecha y volea de Cabal, que De Gea desvía a córner con una gran estirada.

    10' - Responde la Juventus, también de córner: McKennie se anticipa a los defensas y cabecea; el balón se va por poco.

    4' - ¡LA FIORENTINA SE ADELANTA DE INMEDIATO, PELLEGRINO! Córner desde la izquierda de Pedro Goncalves, el argentino se eleva y bate a Vicario para firmar el 1-0, que celebra como Batistuta.

  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Fiorentina-Juventus 2-2

    Goleadores: 4' Pellegrino (F), 32' Woltemade (J), 54' Njie (F), 66' Bremer (J)

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai (Fagioli, 65'), Goncalves (Brescianini, 65'); Mastantuono, Pellegrino (Beto, 86'), Njie (Gnonto, 86'). Entr. Vanoli.

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (Gatti, 89'), Cabal (Celik, 57'); McKennie (Ekhator, 78'), Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade (Zhegrova, 57'), Boga (Alajbegovic, 57'). Entr. Spalletti

    Amonestados: Cabal (J), Bremer (J), Oulai (F), Kolo Muani (J)

    Expulsados: -

    Asistencias: Pedro Goncalves (F), Kolo Muani (J)

    Árbitro: Colombo

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google