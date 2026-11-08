90'+3' - Otra vez Vicario, esta vez providencial ante el zurdazo de Mastantuono, que acababa de entrar en el área.

90'+2' - Parada milagrosa de Vicario ante el zurdazo de Brescianini desde fuera del área: el portero de la Juventus salva el resultado.

85' - Centro desde la izquierda de Zhegrova, Ekhator cabecea en el centro del área, pero manda el balón por encima del larguero.

82' - ¡Gol anulado a la Fiorentina! El exjugador de la Juventus Dragusin cabecea en el centro del área y bate a Vicario, pero empuja con las dos manos a Bremer, que no puede intervenir.

76' - Lo intenta Alajbegovic con un disparo potente desde la derecha; esta vez para De Gea.

66' - ¡EMPATA LA JUVENTUS CON BREMER, 2-2! Córner desde la izquierda de Douglas Luiz, De Gea comete un error garrafal al salir mal y dejar que el brasileño se le adelante con un cabezazo.

59' - ¡La Juventus, a un paso del empate! Centro desde la izquierda, Douglas Luiz se eleva y cabecea por encima del larguero.

56' - Otra vez la Fiorentina: Mastantuono se mete hacia el centro y dispara con la izquierda; el balón se va fuera.

54' - ¡LA FIORENTINA SE ADELANTA DE NUEVO, NJIE! Jimenez dispara desde la izquierda, Vicario rechaza hacia el centro del área y el balón le cae al exjugador del Torino, que se adelanta a McKennie y lo envía a la red para poner el 2-1.

45'+1' - Centro desde la izquierda de Goncalves, Pellegrino se eleva y cabecea ligeramente por encima del larguero.

43' - Error clamoroso de la Juventus al sacar el balón con Lucumi. Le llega a Goncalves, que, solo en el centro del área, se atasca de forma increíble.

42' - Ndour dispara desde fuera del área y el balón se va por poco.

37' - La Juventus está desatada: Kolo Muani vuelve a aparecer por la derecha y centra para Woltemade, que remata de primeras. De Gea salva con el pie. El rechace le llega a Koopmeiners, que dispara con la izquierda desde fuera del área: se va por poco.

32' - ¡EMPATA LA JUVENTUS, WOLTEMADE! Locura de Viery, que intenta anticiparse a Kolo Muani, pero el francés lo supera y lo regatea dentro del área. Centro desde la derecha y remate con el interior del pie del alemán, que firma el 1-1 y su primer gol en la liga.

22' - La Juventus sigue atacando y Cabal vuelve a tener una ocasión: esta vez, el colombiano, al que dejan solo en el centro del área, golpea mal el balón y lo manda fuera.

21' - La Juventus vuelve a crear peligro: centro de Kolo Muani desde la derecha y volea de Cabal, que De Gea desvía a córner con una gran estirada.

10' - Responde la Juventus, también de córner: McKennie se anticipa a los defensas y cabecea; el balón se va por poco.

4' - ¡LA FIORENTINA SE ADELANTA DE INMEDIATO, PELLEGRINO! Córner desde la izquierda de Pedro Goncalves, el argentino se eleva y bate a Vicario para firmar el 1-0, que celebra como Batistuta.