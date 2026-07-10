Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
cm grafica kolo muani juventus hi 2 1Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traducido por

La Juventus sube la oferta por Kolo Muani: ahora le toca mover ficha al París Saint-Germain

Juventus
Fichajes
R. Kolo Muani
Paris Saint-Germain

Nuevos contactos entre la Juventus y los campeones de Europa por el delantero francés.

La Juventus ha reactivado las negociaciones por Randal Kolo Muani y busca un acuerdo. El club bianconero ha informado al PSG de su disposición a elevar la primera oferta, de unos 30 millones de euros más bonificaciones.


La negociación sigue abierta y la decisión final recae en el PSG, que escucha otras propuestas mientras la Juventus mantiene alternativas como Sorloth. A favor de la Juventus está la voluntad del jugador: Kolo Muani quiere jugar en Turín y presiona para vestir la camiseta bianconera.


  • CONTACTOS CONTINUOS

    Según Fabrizio Romano, las negociaciones entre Juventus y PSG no se detienen. Los agentes buscan un acuerdo y, en las últimas horas, la Juve ha elevado su oferta inicial de 30 millones más bonus. Ahora la decisión está en manos del club francés. En las últimas horas la Juventus ha comunicado al PSG su disposición a mejorar la oferta inicial de unos 30 millones más bonificaciones. Ahora la decisión vuelve a estar en manos del club francés, así que la negociación continúa».


    Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir todas las novedades en tiempo real: haz clic aquí.


    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
Basilea crest
Basilea
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV