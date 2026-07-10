La Juventus sube la oferta por Kolo Muani: ahora le toca mover ficha al París Saint-Germain

La Juventus ha reactivado las negociaciones por Randal Kolo Muani y busca un acuerdo. El club bianconero ha informado al PSG de su disposición a elevar la primera oferta, de unos 30 millones de euros más bonificaciones.





La negociación sigue abierta y la decisión final recae en el PSG, que escucha otras propuestas mientras la Juventus mantiene alternativas como Sorloth. A favor de la Juventus está la voluntad del jugador: Kolo Muani quiere jugar en Turín y presiona para vestir la camiseta bianconera.



