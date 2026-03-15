En la entrevista posterior al partido en Sky, Marocchi preguntó: «Cambiaso siempre está moviéndose por el campo. ¿Crea más problemas a los rivales o al entrenador?».

Spalletti respondió así: «Si no se mueve por todo el campo, ya no juega. Si te hace caso, ya no juega. Le conviene moverse por todo el campo, porque es bueno como centrocampista».