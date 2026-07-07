La Juventus, que ya tiene un acuerdo preliminar con el jugador y su entorno, busca cerrar la operación en unos 30 millones de euros. Sin embargo, según L'Equipe, el Tottenham podría complicar los planes. Aunque viene de una temporada complicada en Londres —5 goles y 4 asistencias en 41 partidos— y no fue al Mundial, Kolo Muani sigue en los planes del equipo inglés y de su entrenador, Roberto De Zerbi. Un obstáculo más para la Juventus, que tras fichar a Ekhator del Génova sigue buscando un portero y un defensa central para entregar a Spalletti una plantilla a su medida de cara a la concentración del 13 de julio.