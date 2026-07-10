Por novena vez consecutiva, la Juventus cerrará el ejercicio con pérdidas de unos 63 millones de euros, superando los 58 millones del año anterior. La temporada 2025-26, que acabó en los play-offs de la Liga de Campeones (derrota ante el Galatasaray) y en sexta plaza liguera, sin billete para las competiciones europeas, agrava el panorama. Los ingresos cayeron de 530 a 471 millones, no solo por la eliminación europea, sino también porque, según Tuttosport, el club ganó menos con la gestión de jugadores.
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La Juventus sigue en números rojos: el objetivo es reducir los costes en un 10 %. Carnevali tiene que obrar un «milagro»
CRECIMIENTO DEL SECTOR COMERCIAL
Según Tuttosport, las pérdidas se han reducido gracias al área comercial, especialmente por el regreso de Jeep como patrocinador y los ingresos de «Visit Detroit». Sin embargo, esto no basta para sanear las cuentas. Para la temporada 2026-27 habrá que recortar más que en el último año. Se ha recortado la masa salarial, reducido las amortizaciones y disminuido los gastos por préstamos y comisiones, con un ahorro de unos 50 millones respecto a la gestión anterior, insuficiente para equilibrar el presupuesto.
LA MISIÓN DEL CARNAVAL
La sanción de la UEFA por el Fair Play financiero afecta al presupuesto: ya se han contabilizado 6 millones, y los 14 restantes dependerán del cumplimiento de ciertos parámetros económicos en los próximos ejercicios. Sin los ingresos de la Liga de Campeones, Carnevali debe hacer un milagro en el mercado: vender bien, comprar barato y mejorar la plantilla reduciendo costes un 10 %.
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