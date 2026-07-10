La Juventus sigue en números rojos: el objetivo es reducir los costes en un 10 %. Carnevali tiene que obrar un «milagro»

Según Tuttosport, las pérdidas se han reducido gracias al área comercial, especialmente por el regreso de Jeep como patrocinador y los ingresos de «Visit Detroit». Sin embargo, esto no basta para sanear las cuentas. Para la temporada 2026-27 habrá que recortar más que en el último año. Se ha recortado la masa salarial, reducido las amortizaciones y disminuido los gastos por préstamos y comisiones, con un ahorro de unos 50 millones respecto a la gestión anterior, insuficiente para equilibrar el presupuesto.