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La Juventus sigue de cerca la situación de Hakan Calhanoglu mientras las conversaciones para renovar su contrato con el Inter se estancan
Alerta en la Juventus mientras las conversaciones con el Inter llegan a un punto muerto
Según Ekrem Konur, a través de Calciomercato.it, la Juventus está siguiendo muy de cerca la evolución de la situación sobre el futuro de Calhanoglu en el Inter. El experimentado centrocampista tiene actualmente contrato en San Siro hasta junio de 2027, pero, según se informa, las conversaciones sobre una posible renovación han llegado a un punto muerto, lo que deja la puerta entreabierta a los clubes interesados.
Aunque también está creciendo el interés desde la Superliga turca, un traspaso dentro de la Serie A supondría un cambio significativo en el panorama del fútbol italiano. La Juventus está valorando actualmente sus opciones mientras busca reforzar su plantilla a largo plazo, y la oportunidad de hacerse con una fuerza creativa contrastada procedente de un rival directo es una que la cúpula del club parece estar considerando seriamente.
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Spalletti busca al mediocentro organizador perfecto
La motivación táctica detrás del interés de la Juventus resulta evidente al examinar la composición actual de la plantilla de Luciano Spalletti. El técnico bianconero ha recurrido con frecuencia a un doble pivote formado por Douglas Luiz y Pape Matar Sarr, pero ninguno de los dos está considerado un especialista como organizador retrasado ni un «regista» tradicional. Calhanoglu, que se ha reinventado como uno de los mejores directores de juego de Europa en ese rol específico, encajaría a la perfección en el perfil táctico que desea Spalletti, ya que aportaría el rango de pase y la visión que actualmente faltan en Turín.
A pesar de las evidentes ventajas técnicas, la Juventus tendría que valorar los importantes riesgos económicos y físicos asociados a una operación de tanto perfil. Calhanoglu cumplirá 33 años en febrero, y su disponibilidad reciente ha sido una gran preocupación para el Inter. El mediapunta turco está actualmente de baja por su séptima lesión desde noviembre de 2025, aunque mantiene la esperanza de volver con el equipo de Cristian Chivu una vez concluya el actual parón internacional.
Un ganador contrastado de la Serie A
Calhanoglu posee una amplia experiencia en la Serie A, adonde llegó por primera vez al fútbol italiano con el AC Milan en 2017. El centrocampista pasó cuatro temporadas en el Milan antes de protagonizar un sonado traspaso entre rivales de la ciudad al Inter como agente libre en el verano de 2021, consolidándose como uno de los mejores creadores de juego de la liga.
Aunque su etapa en el AC Milan no le reportó ningún título, su llegada al Inter dio paso a una era cargada de trofeos. Durante su etapa en el Inter, Calhanoglu ha ganado dos títulos de la Serie A, tres Copas Italia y tres Supercopas de Italia, además de acabar como subcampeón de la Champions League en dos ocasiones.
- AFP
La forma actual y el impulso del Inter por el título
Sobre el césped esta temporada, Calhanoglu ha disputado cuatro partidos en todas las competiciones con el Inter y ha marcado dos goles. Sus aportaciones han ayudado al equipo de Chivu a arrancar con fuerza su campaña nacional, con el Inter actualmente segundo en la clasificación de la Serie A con 13 puntos, solo por detrás del líder, la Roma, por diferencia de goles.
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