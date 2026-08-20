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La Juventus sigue al delantero italiano Mateo Retegui mientras Luciano Spalletti busca el último refuerzo para el ataque
Un medio italiano identifica al objetivo
Retegui ha surgido como un objetivo de última hora para la Juventus, ya que Spalletti busca añadir un delantero centro más antes de que se cierre el mercado, según el medio italiano Tuttosport. La Juventus ha incorporado a Randal Kolo Muani y Jeff Ekhator este verano, pero perdió gratis a Dusan Vlahovic y cedió a Lois Openda. La Juventus debe dar salida a Jonathan David antes de autorizar más incorporaciones, con Joshua Zirkzee y Alexander Sorloth también en la lista de candidatos.
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Los lazos familiares impulsan la persecución
El internacional italiano ha vuelto a aparecer en el radar en Turín después de que la Juventus le siguiera en anteriores mercados de fichajes. Spalletti conoce bien al delantero por su etapa al frente de Italia y valora su capacidad de trabajo y su olfato dentro del área. La posible operación también cuenta con el respaldo del director deportivo Marco Ottolini, que fue quien llevó originalmente a Retegui a la Serie A desde Argentina durante su etapa en el Genoa en 2023.
Un salario astronómico frena el acuerdo
Tuttosport sugiere que la Juventus preferiría una cesión inicial si el jugador de 27 años muestra disposición a regresar al fútbol italiano. Aunque convencer a Retegui no se considera un problema, su astronómico salario anual de 20 millones de euros en el Al-Qadsiah representa un enorme obstáculo.
El delantero, con contrato hasta 2028 tras un traspaso de 65 millones de euros desde el Atalanta, jugó 73 minutos en la victoria por 3-1 del Al-Qadsiah en el campo del Al-Shabab en la jornada inaugural de la Saudi Pro League.
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La proximidad del plazo obliga a actuar
La Juventus se está quedando ya sin tiempo para encontrar un comprador para David y completar la renovación de su ataque antes del cierre del mercado de fichajes. Spalletti está decidido a asegurarse otro referente ofensivo contrastado para garantizar profundidad y competencia por los puestos en un calendario cargado. Un movimiento por Retegui sigue siendo muy complicado, a menos que Al-Qadsiah acepte subvencionar una parte significativa de su enorme salario.
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