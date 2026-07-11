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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Simone Gervasio

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La Juventus sigue a Palhinha: es un duelo con el Milan, y la fórmula agrada a los bianconeri

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La Juventus busca un nuevo centrocampista para Luciano Spalletti y sigue a Joao Palhinha, mediocentro portugués del Bayern deMúnich que acaba de regresar del Tottenham. «A Bola» lo vincula con la Juve.

  • Según la prensa lusa, Palhinha pasará solo unos meses en el Bayern y Kompany ya autorizó su venta. También seguido por Amorim, el Milan lo tiene en la mira, lo que podría desencadenar una puja con la Juve.


    Tras el fichaje de Tonali por los Spurs, que no ejercieron su opción de compra, el jugador nacido en 1995 podría volver a llegar en cesión con opción de compra, fórmula que seduce a ambos clubes italianos.


    La Juve, que debe renovar el mediocampo, sigue otras opciones: Kessié y Goretzka (libres), Frattesi y Lobotka (opciones de mercado) y el sueño Bruno Fernandes.

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