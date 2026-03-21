¿La Juventus se interesa por Rüdiger? Arbeloa: «Es un jugador clave para nosotros»

La Juventus piensa en el próximo mercado de fichajes y mantiene el contacto con varios jugadores, en particular con aquellos que quedan libres. Según informa Tuttosport, entre ellos, el club bianconero estaría soñando con un auténtico bombazo: Antonio Rüdiger, cuyo contrato con el Real Madrid expira pronto.





El defensa alemán, nacido en 1993, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026 y, hasta ahora, no ha habido señales concretas de renovación con los blancos. Esta temporada, el exjugador del Chelsea se ha perdido varios partidos, primero por una lesión en el muslo y luego por algunos problemas en la rodilla, y poco a poco está recuperando la continuidad. La Juve, por su parte, está siguiendo varios perfiles para la defensa, entre ellos, por ejemplo, Marcos Senesi, pero no quiere limitarse al argentino: precisamente por eso, según Tuttosport, el club bianconero habría iniciado contactos para tantear el terreno con Rüdiger.





Según Tuttosport, la Juventus estaría barajando la fórmula y los detalles para satisfacer las peticiones del defensa, que sigue siendo muy codiciado tanto en la Premier League como en Arabia Saudí. En la Continassa, la idea sería ofrecerle un contrato de dos años, aunque las cifras del salario siguen siendo un punto clave, dado que el alemán gana unos 7 millones netos al año.







