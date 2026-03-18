La Juventus está muy atenta al mercado de los futbolistas cuyo contrato expira el próximo 30 de junio y que pueden fichar como agentes libres: entre ellos se encuentran el central argentino Marcos Senesi (Bournemouth) y el lateral turco Zeki Celik (Roma) en defensa; el polaco Robert Lewandowski (Barcelona) en ataque; el alemán Leon Goretzka (Bayern de Múnich), el austriaco Xaver Schlager (Leipzig) y el marfileño Franck Kessié (Al-Ahli) en el centro del campo. Una línea en la que también juega otra pieza valiosa seguida con interés por los directivos bianconeri: Bernardo Silva.
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La Juventus se interesa por Bernardo Silva, que se marcha del Manchester City como agente libre: contactos con Jorge Mendes
CONTACTO CON MENDES
Matteo Moretto, en el canal de YouTube de Fabrizio Romano, confirma los contactos entre la Juventus y su agente, Jorge Mendes.
Nacido en 1994, Bernardo Silva cumplirá 32 años el próximo 10 de agosto. Ocho años después de ficharlo del Mónaco por 50 millones de euros, el Manchester City ya ha decidido no renovarle el contrato, que expira al final de esta temporada.
Mientras tanto, ha marcado 76 goles y ha dado 77 asistencias en 448 partidos, el último de ellos contra el Real Madrid en la Liga de Campeones el martes por la noche, cuando recibió la primera tarjeta roja de su carrera.
Bernardo Silva ya ha recibido ofertas de varios clubes, tanto europeos como de otras partes del mundo. Ahora le toca a él decidir si da prioridad al aspecto económico o al deportivo, quedándose en Europa con un salario inferior a los 10 millones de euros netos al año que gana en el Manchester City.
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