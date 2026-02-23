Getty Images Sport
La Juventus se fija en el portero del Tottenham Guglielmo Vicario tras perder la confianza en Michele Di Gregorio, propenso a cometer errores
Di Gregorio abucheado mientras los aficionados pierden la paciencia
La situación ha llegado a un punto crítico en Turín, con informes que indican que Di Gregorio es un problema que el entrenador Luciano Spalletti debe abordar de inmediato, incluso considerando un cambio para el próximo partido de la Liga de Campeones contra el Galatasaray. La frustración entre la afición era palpable durante la reciente derrota por 2-0 ante el Como, donde el portero fue abucheado por un público que parece haber perdido la paciencia. Con la defensa ya devastada por las lesiones y las rotaciones, el cuerpo técnico desconfía de un portero que ya no transmite seguridad a su zaga, lo que le ha llevado a buscar una alternativa fiable antes de la ventana de fichajes de verano.
Guglielmo Vicario se perfila como la máxima prioridad.
Según La Gazzetta dello Sport, Guglielmo Vicario encabeza la lista de posibles sustitutos. La estrella del Tottenham Hotspur ha pasado las últimas tres temporadas en la Premier League, consolidándose como uno de los jugadores más regulares de Europa. Sin embargo, según se informa, el jugador de 29 años estaría dispuesto a volver a la Serie A, sobre todo porque los Spurs han tenido dificultades para ganar títulos a pesar de su triunfo en la Europa League. La Juve había barajado anteriormente la idea de fichar a Mike Maignan como agente libre, pero la renovación del contrato del francés con el AC Milan ha cerrado esa puerta, dejando a Vicario como el principal objetivo de un club desesperado por recuperar su prestigio bajo los palos.
Desde el punto de vista financiero, el acuerdo parece viable dentro de la actual estructura salarial de la Juventus. Vicario gana actualmente unos 4,5 millones de euros por temporada en Londres, una cifra que encaja perfectamente en el presupuesto de los bianconeri. Se espera que el Tottenham pida entre 25 y 30 millones de euros, una valoración razonable dado que su contrato expira en 2028. Sin embargo, la Juve no es la única interesada. Su rival en el Derby d'Italia, el Inter, también está siguiendo de cerca la situación, mientras se prepara para la vida después de Yann Sommer, lo que prepara el escenario para un tira y afloja durante todo el verano por el fichaje del internacional italiano.
La alternativa del Atalanta y la identidad italiana
Si el fichaje de Vicario no se materializa, la Juventus tiene como alternativa de gran calidad a Marco Carnesecchi, del Atalanta. El jugador de 25 años ha sido posiblemente el portero más destacado de la división esta temporada, pero su precio sería más elevado. El equipo de Turín probablemente pedirá entre 30 y 40 millones de euros por su preciado activo. Invertir en Carnesecchi representaría una solución a largo plazo para la Vecchia Signora, ya que podría asegurar la posición durante una década, aunque un gasto tan significativo dependería probablemente de que el club consiguiera los lucrativos ingresos asociados a la clasificación para la Liga de Campeones.
Esta búsqueda de talento italiano forma parte de una estrategia más amplia en Continassa para restablecer un núcleo «azzurri» dentro de la plantilla. Actualmente, solo Andrea Cambiaso y Manuel Locatelli son titulares habituales italianos junto a Di Gregorio. Al fijarse como objetivo a Vicario o Carnesecchi, la Juventus espera reforzar la identidad nacional del vestuario. La dirección del club cree que contar con una columna vertebral italiana es esencial para hacer frente a las presiones de la Serie A, especialmente ahora que el equipo entra en un periodo de transición bajo la dirección de Spalletti tras los recientes resultados decepcionantes en el campo.
Revolución total en el departamento este verano
Es poco probable que los cambios se limiten al portero titular. La Juventus se prepara para una revolución total en este puesto este verano. Mattia Perin, cuyo contrato dura hasta 2027, ha expresado su deseo de encontrar un club en el que pueda ser el portero titular, mientras que el veterano tercer portero Carlo Pinsoglio podría optar por retirarse a los 36 años. Este vacío ha llevado al departamento de ojeadores a seguir de cerca a varios porteros de la Serie A para cubrir los puestos de suplentes, entre ellos Ivan Provedel, del Lazio, Lorenzo Montipò, del Verona, y Wladimiro Falcone, del Lecce.
Otros nombres que se barajan son Federico Ravaglia, del Bolonia, y Emil Audero, cuya condición de exjugador de la cantera de la Juventus supondría una ventaja significativa para la inscripción en la lista de la UEFA. También hay interés en Christos Mandas, del Bournemouth, que ya fue evaluado durante el mercado de fichajes de enero. A medida que la temporada se acerca a su fin, el «expediente del portero» sigue abierto en la Juventus. Ya sea Vicario u otro candidato, una cosa es segura: la era de Di Gregorio como número uno indiscutible está seriamente amenazada, ya que el club busca reconstruir su muro defensivo.
