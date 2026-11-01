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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

La Juventus responde a las críticas y hunde al Napoli por 2-0: Spalletti queda a 6 puntos de la zona Champions y Allegri sigue 8.º en la clasificación

Juventus
SSC Nápoles
Serie A
Juventus vs SSC Nápoles

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Debía ser el partido del punto de inflexión, el que relanzara las aspiraciones de quien saliera vencedor de este duelo al pitido final. Y el 2-0 de la Juventus sobre el Napoli en el Allianz Stadium de Turín, en la 10.ª jornada de la Serie A 2026/2027, permite a Luciano Spalletti acallar las críticas, situar de nuevo al equipo a seis puntos de la zona Champions, objetivo concreto de la temporada, y silenciar también las protestas de una parte de la afición que había cargado duramente contra el equipo incluso antes del partido.

Los extraordinarios goles, casi calcados, de Alajbegovic y Boga en los minutos 70 y 87 permiten a la Juventus no solo reencontrarse con la victoria tras la desastrosa visita entre semana al Genoa, sino también recuperar las certezas y la confianza tanto del entrenador, protagonista una vez más con otro cambio de sistema esta temporada, como del equipo y de talentos como el del bosnio, por fin decisivo.

El sancionado Massimiliano Allegri, relegado a la grada en el partido contra su exequipo, se marcha con un sabor muy amargo tras vivir una jornada complicadísima en cada una de sus decisiones. Todo empezó con la baja de última hora de Rasmus Hojlund por gripe, siguió con las protestas por la entrada de Koopmeiners sobre Anguissa, que rozó la roja, y continuó con los problemas de Di Lorenzo y De Bruyne en el descanso y la expulsión de Marianucci, entre las dos jugadas espectaculares de los extremos de la Juventus.

Así, la victoria sobre el Monza entre semana ya ha quedado olvidada. Esta derrota deja al Napoli a nueve puntos de una plaza de Champions y a 14 de la Lazio, líder de la clasificación. La lucha por el Scudetto, objetivo al inicio de la temporada, parece hoy un espejismo muy lejano.

JUVENTUS-NAPOLI 2-0

GOLEADORES: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    87' GOL - Cambiaso cede el balón atrás desde el borde del área a Boga, que, desde la misma posición que Alajbegovic, saca también un disparo con efecto de derecha que entra junto al palo más alejado y bate a Meret.

    75' NAPOLI SE QUEDA CON 10 - Claro pisotón de Marianucci en el pie de Cabal que obliga a Sozza a mostrarle la tarjeta amarilla. Era la segunda y llega la roja.

    74' OCASIÓN - Boga pasa a Koopmeiners, que llega solo hasta la línea de fondo y centra al área, donde Woltemade cae tras un contacto con Olivera.

    70' GOL - ¡Golazo de Alajbegovic! Zhegrova supera la presión del Napoli y avanza en vertical antes de ceder el balón hacia la zona central derecha al mediapunta bosnio, que no se lo piensa dos veces y suelta un potente disparo cruzado que golpea el palo a la izquierda de Meret y acaba en la red.

    58' ¡QUÉ ERROR! - Gravísimo error de Lucumì, que cae ante la presión de Politano y, desde el suelo, envía el balón demasiado corto hacia Vicario. El extremo del Napoli se lanza a por él, pero Vicario se le adelanta en el último momento con una salida desesperada y atrapa el balón.

    45+2' OCASIÓN - Esta vez es Meret quien firma una gran parada. Alajbegovic se la juega por su cuenta desde poco dentro del área y dispara cruzado, pero se encuentra con el rapidísimo portero del Napoli, que se estira a su izquierda y detiene el balón.

    31' OCASIÓN - La jugada se traslada al otro extremo y se repite el guion: Kolo Muani llega hasta la línea de fondo y centra atrás por alto para Alajbegovic, que se prepara para rematar sin oposición, pero su disparo de derecha se va ligeramente alto.

    30' OCASIÓN - Anguissa recupera el balón y se lo envía a Politano, que centra y encuentra a Lang. Su disparo, que parecía gol seguro, se marcha alto.

    28' AL PALO - Centro desde la derecha y el balón rebota en el cuerpo de Cabal antes de estrellarse contra el palo a la derecha de Meret. En la continuación de la jugada, Cabal cae en el área y pide penalti por un contacto con Olivera

    16' OCASIÓN - Córner lanzado por Koopmeiners y remate con la rodilla de Lucumì en el centro del área que manda el balón ligeramente alto.

    11' KOOPMEINERS SE EXPONE A LA ROJA - Dura entrada de Koopmeiners, que golpea primero la pantorrilla y luego el tobillo de Anguissa al intentar quitarle el balón. Sozza ni siquiera le muestra la amarilla; el Napoli pedía la roja (LEE AQUÍ EL ANÁLISIS ARBITRAL)

    7' OCASIÓN - La primera ocasión clara del partido es para el Napoli, tras una insistente jugada por la derecha que acaba con un centro de Politano. En el centro del área, Lucca gana la posición ante Bremer y remata de cabeza, pero Vicario realiza una gran parada y desvía el balón a córner para mantener el marcador.

    0' Saque inicial a partir de las 20:45 en el Allianz Stadium de Turín.

    AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y LA CRÓNICA MINUTO A MINUTO

  • JUVENTUS-NAPOLI: FICHA DEL PARTIDO

    Juventus-Napoli 2-0

    Goleadores: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (71' Kelly), Cabal (82' Cambiaso); Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie (46' Gatti); Alajbegovic (71' Boga), Woltemade, Kolo Muani (59' Zhegrova).

    Suplentes: Pinsoglio, Neto, Ekhator, Rugani, Sarr. 

    Entr. Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (46' Rrhamani), Marianucci, Rafa Marin, Olivera (78' Beukema); Anguissa (79' Giovane), De Bruyne (46' Gilmour), McTominay; Politano (61' Vergara), Lucca, Lang.

    Suplentes: Contini, Spinelli, Barido, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Entrenador: Allegri.

    Entr. Allegri.

    Árbitro: Sozza

    Amonestados: Douglas Luiz (J), Lucumi (J), Alajbegovic (J)

    Expulsados: Marianucci (doble amarilla) (N)

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