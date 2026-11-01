Debía ser el partido del punto de inflexión, el que relanzara las aspiraciones de quien saliera vencedor de este duelo al pitido final. Y el 2-0 de la Juventus sobre el Napoli en el Allianz Stadium de Turín, en la 10.ª jornada de la Serie A 2026/2027, permite a Luciano Spalletti acallar las críticas, situar de nuevo al equipo a seis puntos de la zona Champions, objetivo concreto de la temporada, y silenciar también las protestas de una parte de la afición que había cargado duramente contra el equipo incluso antes del partido.
Los extraordinarios goles, casi calcados, de Alajbegovic y Boga en los minutos 70 y 87 permiten a la Juventus no solo reencontrarse con la victoria tras la desastrosa visita entre semana al Genoa, sino también recuperar las certezas y la confianza tanto del entrenador, protagonista una vez más con otro cambio de sistema esta temporada, como del equipo y de talentos como el del bosnio, por fin decisivo.
El sancionado Massimiliano Allegri, relegado a la grada en el partido contra su exequipo, se marcha con un sabor muy amargo tras vivir una jornada complicadísima en cada una de sus decisiones. Todo empezó con la baja de última hora de Rasmus Hojlund por gripe, siguió con las protestas por la entrada de Koopmeiners sobre Anguissa, que rozó la roja, y continuó con los problemas de Di Lorenzo y De Bruyne en el descanso y la expulsión de Marianucci, entre las dos jugadas espectaculares de los extremos de la Juventus.
Así, la victoria sobre el Monza entre semana ya ha quedado olvidada. Esta derrota deja al Napoli a nueve puntos de una plaza de Champions y a 14 de la Lazio, líder de la clasificación. La lucha por el Scudetto, objetivo al inicio de la temporada, parece hoy un espejismo muy lejano.
JUVENTUS-NAPOLI 2-0
GOLEADORES: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)