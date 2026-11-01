Debía ser el partido del punto de inflexión, el que relanzara las aspiraciones de quien saliera vencedor de este duelo al pitido final. Y el 2-0 de la Juventus ante el Napoli en el Allianz Stadium de Turín, en la 10.ª jornada de la Serie A 2026/2027, permite a Luciano Spalletti acallar las críticas, situar de nuevo al equipo a seis puntos de la zona Champions, objetivo concreto de la temporada, y silenciar también las protestas de una parte de la afición que ya había atacado duramente al equipo antes del partido.
Los extraordinarios goles casi idénticos de Alajbegovic y Boga en los minutos 70 y 87 permiten a la Juventus no solo reencontrarse con la victoria tras la desastrosa visita entre semana al Genoa, sino también recuperar certezas y confianza para el entrenador, de nuevo protagonista con otro cambio de sistema esta temporada, para el equipo y para talentos como el del bonsiaco, decisivo por fin.
Se lamenta amargamente el sancionado Massimiliano Allegri, relegado a la grada en su partido ante su exequipo. Vivió una jornada complicadísima en cada una de sus decisiones: desde la baja de última hora de Rasmus Hojlund por gripe hasta las protestas por la entrada de Koopmeiners a Anguissa, que rozó la roja; después llegaron los problemas de Di Lorenzo y De Bruyne en el descanso y la expulsión de Marianucci, con las dos jugadas espectaculares de los futbolistas de banda de la Juventus entre medias.
Así, la victoria ante el Monza en la jornada entre semana ya ha quedado olvidada. Esta derrota deja al Napoli a nueve puntos de un puesto de Champions y a 14 de la Lazio, líder de la clasificación. La lucha por el Scudetto, objetivo al comienzo de la temporada, parece hoy un espejismo muy lejano.
JUVENTUS-NAPOLI 2-0
GOLEADORES: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)