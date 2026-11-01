Debía ser el partido del cambio de rumbo, el que relanzara las aspiraciones del equipo que saliera vencedor al pitido final. Y el 2-0 de la Juventus ante el Napoli en el Allianz Stadium de Turín, en la 10ª jornada de la Serie A 2026/2027, permite a Luciano Spalletti acallar las críticas, situar de nuevo al equipo a seis puntos de la zona Champions, objetivo concreto de la temporada, y silenciar también las protestas de una parte de la afición que había arremetido duramente contra el equipo incluso antes del partido.
Los extraordinarios goles, casi idénticos, de Alajbegovic y Boga en los minutos 70 y 87 permiten a la Juventus no solo reencontrarse con la victoria tras la desastrosa visita entre semana al Genoa en Génova, sino también recuperar certezas y confianza. Las recuperan el entrenador, protagonista una vez más con otro cambio de sistema esta temporada, el equipo y talentos como el del bosnio, decisivo por fin.
Se marcha con un sabor amargo el sancionado Massimiliano Allegri, que tuvo que seguir desde la grada el partido contra su exequipo. Vivió una jornada complicadísima en cada una de sus decisiones, desde la baja de última hora de Rasmus Hojlund por gripe hasta las protestas por la entrada de Koopmeiners sobre Anguissa, que rozó la roja. Después llegaron los problemas de Di Lorenzo y De Bruyne en el descanso y la expulsión de Marianucci, con las dos jugadas espectaculares de los extremos de la Juventus entre medias.
Así, la victoria ante el Monza en la jornada entre semana ya ha quedado olvidada. Esta derrota deja al Napoli a nueve puntos de un puesto de Champions y a 14 de la Lazio, líder de la tabla. La lucha por el Scudetto, objetivo al inicio de la temporada, parece hoy un espejismo muy lejano.
JUVENTUS-NAPOLI 2-0
GOLEADORES: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)