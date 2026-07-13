Según La Gazzetta dello Sport, esta podría ser la semana decisiva. La Juve lleva semanas negociando la cesión con opción de compra obligatoria de Kolo Muani, pero el acuerdo, fijado en más de 30 millones, aún no está garantizado. Si la situación no mejora, el plan B ya estálisto: la Juventus regresaría con fuerza por Alexander Sorloth, del Atlético de Madrid, con quien las conversaciones nunca se han detenido. El entorno del noruego ya acordó contrato y salario antes del Mundial; el obstáculo vuelve a ser económico, pues los colchoneros piden 40 millones más bonificaciones por su traspaso. Aun así, aquí hay más margen de maniobra que con Kolo Muani. Los bianconeri podrían incluir a Nico González, quien ya jugó en Madrid y es del agrado de Diego Pablo Simeone.



