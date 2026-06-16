Getty
Traducido por
La Juventus quiere fichar al portero argentino del Aston Villa, Emi Martínez, y cuenta con el apoyo de Dino Zoff
Un apoyo emblemático para Dibu
Zoff, quien conoce lo necesario para triunfar bajo los palos de la «Vecchia Signora», admira al portero titular del Aston Villa. A pesar de las excentricidades y el temperamento de Martínez, Zoff valora su talento innato, esencial para un club como la Juventus.
En declaraciones aTuttosport, el campeón del Mundial 1982 se refirió a los rumores que vinculan al argentino con el club. «En la Juve lo que cuenta es el resultado y los jugadores son libres de hacer lo que quieran en el campo siempre que contribuyan a la causa. No importa si un portero es excéntrico o tímido: lo importante es que sepa atajar como Dios manda. Y el argentino ha demostrado que sabe hacerlo tanto en la Premier League como con su selección. Me entusiasma», afirmó Zoff.
- Getty Images Sport
Martínez, cada vez más cerca de Turín
Los rumores sobre el fichaje del portero argentino de 33 años se intensifican. Según informes, ya dio su acuerdo verbal a la Juventus, lo que refleja su deseo de jugar en la Serie A tras su éxito en Inglaterra.
Para que el fichaje se concrete, Martínez aceptaría un recorte salarial respecto a lo que cobra en la Premier League para ajustarse a la estructura del club, convencido de que la Vecchia Signora es el destino ideal tras sus hazañas en la Europa League con el Villa.
Martínez, un refuerzo para el debut de Argentina
A pesar de las especulaciones sobre su fichaje por un club italiano, la prioridad de Martínez es la selección, con la que es campeón del mundo. El portero sufrió una fractura en el dedo anular que ponía en riesgo su presencia en el partido inaugural del Mundial 2026 contra Argelia.
Sin embargo, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, ha dado una actualización tranquilizadora: «Emiliano está bien y disponible para mañana; si hace lo mismo que ayer y anteayer, jugará».
Un alivio para la Albiceleste, que busca mantener el impulso de la eliminatoria.
- Getty Images
El enigma en torno a Vlahovic
Más allá de la portería, Zoff habló sobre el futuro de Dusan Vlahovic. El delantero serbio ha tenido una temporada irregular, con muchos problemas físicos, lo que ha avivado las especulaciones sobre su continuidad en el Allianz Stadium, mientras el club intenta equilibrar sus cuentas.
«En los últimos meses, entre la temporada pasada y las lesiones de esta, ha jugado poco y es difícil evaluarlo. Me gusta como nueve. La Juve deberá decidir, según su disponibilidad, si merece la pena retenerlo», explicó Zoff sobre el exjugador de la Fiorentina.