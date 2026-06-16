La Juventus quiere fichar al portero argentino del Aston Villa, Emi Martínez, y cuenta con el apoyo de Dino Zoff

Zoff, quien conoce lo necesario para triunfar bajo los palos de la «Vecchia Signora», admira al portero titular del Aston Villa. A pesar de las excentricidades y el temperamento de Martínez, Zoff valora su talento innato, esencial para un club como la Juventus.

En declaraciones aTuttosport, el campeón del Mundial 1982 se refirió a los rumores que vinculan al argentino con el club. «En la Juve lo que cuenta es el resultado y los jugadores son libres de hacer lo que quieran en el campo siempre que contribuyan a la causa. No importa si un portero es excéntrico o tímido: lo importante es que sepa atajar como Dios manda. Y el argentino ha demostrado que sabe hacerlo tanto en la Premier League como con su selección. Me entusiasma», afirmó Zoff.







