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Jeff Ekhator GenoaGetty Images

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La Juventus quiere fichar a Jeff Ekhator: ya hay oferta al Genoa y el acuerdo podría cerrarse en 24 horas

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J. Ekhator

Sorprendentemente, la Juve sigue al delantero de 20 años del Genoa y la sub-21 italiana.

La Juventus negocia con el Genoa el fichaje del delantero Jeff Ekhator, nacido en 2006 y pieza clave de la Sub-21. Según Sky Sport, la Juventus pide al Génova a Jeff Ekhator, delantero de 2006 y pieza clave de nuestra sub-21. Los clubes negocian un traspaso definitivo de 15 millones de euros. El acuerdo avanza rápido, pues los rossoblu necesitan vender y podrían ceder al autor de tres goles la pasada temporada.

  • CABAL DICE «NO» AL GENOA, LE INTERESA UN TALENTO DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN

    En la Juventus hay confianza, aunque aún no hay acuerdo total: si se cierra el trato, el Genoa fichará a Puczka, lateral izquierdo austriaco y uno de los talentos más prometedores de la Next Gen. Los rossoblù pidieron a Cabal, pero por ahora no han obtenido respuesta del jugador colombiano, ex del Hellas Verona.



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  • KEAN ES SU ÍDOLO

    Ekhator se inspira en Usain Bolt y tiene a Moise Kean como referente. En 2024 ganó la liga Sub-18 Profesional con el Génova, junto a los Azzurrini Ahanor y Venturino. En la temporada 2025-26 marcó ante Parma, Roma y Pisa en liga, y frente al Empoli en la Copa de Italia.

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