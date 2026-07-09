Es una posibilidad, pero nada definitivo. La Juventus y Dusan Vlahovic han retomado las conversaciones sobre la renovación del contrato y en los próximos días podrían llegar a un acuerdo. Hasta ahora las conversaciones no han dado fruto, pero la situación ha cambiado y verle otra vez con la camiseta bianconera parece factible. La Juventus no logra satisfacer las exigencias del París Saint-Germain por Kolo Muani, y Vlahovic no tiene ofertas interesantes, ni económicas ni deportivas; seguir juntos podría ser la mejor opción.
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La Juventus ofrece a Vlahovic una renovación con un sueldo similar al de Yildiz
OFERTA EN YILDIZ
La Juventus no quiere exceder el tope salarial fijado con la renovación de Yildiz. Según Tuttosport, si Vlahovic acepta las condiciones de Carnevali, deberá conformarse con un bienio de algo más de 6 millones netos por temporada. Es decir, aceptar un contrato de dos años por algo más de 6 millones de euros netos por temporada.
COMISIONES Y NUEVA ACTITUD
Elentorno de Vlahovic, liderado por su padre Milos, debe rebajar sus pretensiones. La Juventus no quiere vaciar sus arcas; la era de los gastos desmesurados terminó. O lo toma o lo deja: Vlahovic debe demostrar con hechos que sigue queriendo a la Juventus. No basta con mostrarse dispuesto a renovar de boquilla. Según Tuttosport, las referencias a los contratos de Yildiz y David en la anterior negociación con Comolli no han sentado bien; ahora la actitud debe ser constructiva.
ENCUENTRO EN 10 DÍAS, EL BESIKTAS A LA ESPERA
Vlahovic ha dado algunas señales; ahora la Juventus y el jugador deben reunirse para confirmar si pueden seguir juntos. En 10 días habrá novedades. Se ofreció a los principales clubes de Europa, pero ninguno respondió. Solo el Besiktas de Italiano, que lo conoce desde su etapa en Florencia, mostró interés; aún así, el traspaso a Turquía no es prioridad.
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