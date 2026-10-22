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cm tomori juventus
Emanuele Tramacere
Traducido por

La Juventus no renuncia a Tomori: fichaje a bajo coste del AC Milan si se marcha Bremer

Juventus
AC Milán
Serie A
Bayer Leverkusen
G. Bremer
F. Tomori

La Juventus mira al próximo mercado de invierno con las ideas claras, pero también con una duda importante por delante. En los últimos días ha vuelto a estallar el caso Bremer, provocado una vez más por unas declaraciones suyas que obligaron a Luciano Spalletti a reunir al equipo y poner a todos cara a cara para intentar recuperar la cohesión del grupo.

Ante una situación económica complicada y el renovado interés por el brasileño del Bayer Leverkusen, el director deportivo Frederic Massara ha vuelto a pensar en cómo actuar en el mercado de invierno. Un nombre ha recobrado protagonismo de inmediato para sustituir al exjugador del Torino en caso de que se marche: Fikayo Tomori.


  • Bremer y los costes en el balance

    Con contrato hasta el 30 de junio de 2029, renovado por última vez en agosto de 2024, Bremer ha ido reduciendo con los años su importantísimo impacto en el balance. A 30 de junio de 2026, su valor residual era de unos 20 millones de euros y en enero bajará a unos 16 millones, cifra a partir de la cual se obtendría una plusvalía. Sin embargo, lo que más pesa en los costes del club es su salario de 5 millones de euros netos anuales, que asciende a 9,2 millones brutos y lo sitúa, de hecho, entre los tres jugadores más costosos para el club en términos contables.


  • ¿TRASPASO EN ENERO?

    A partir de estas cifras, Carnevali y Massara, obligados a reducir el coste de la plantilla en el balance por los compromisos pactados con la UEFA en el marco del acuerdo de conciliación, están empezando a pensar en el mercado de fichajes y, tras no haberse concretado su venta en verano, el interés del Bayer Leverkusen podría representar una salida perfecta si llega una oferta económica más que ventajosa.

    Bremer ya no es intocable, pero quien lo quiera tendrá que pagar al club una cifra muy superior a los 35 millones de euros de los que se habla en Alemania.

  • Tomori, la obsesión de Massara

    ¿Y si realmente se concretara la venta de Bremer? La Juventus tendría que volver al mercado en busca de defensas y, en este sentido, según informa Gazzetta dello Sport, el favorito del director deportivo Massara seguiría siendo Fikayo Tomori.

    Un viejo deseo del directivo desde los tiempos del título de la Serie A conquistado con el AC Milan, actualmente tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y en verano Amorim lo había apartado de la plantilla. Su situación permitiría cerrar una incorporación a bajo coste y dejaría un amplio margen de maniobra para concretar también el tan ansiado fichaje en ataque.

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