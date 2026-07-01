La Juventus no está obligada a vender: Carnevali marca la pauta, entre plusvalías y el «Settlement Agreement»

El 30 de junio la Juventus y la UEFA firmaron unacuerdo de conciliación (Settlement Agreement) válido hasta la temporada 2027/28, por el incumplimiento de la norma de ingresos futbolísticos (UEFA Football Earnings Rule) entre 2022/23 y 2024/25. El acuerdo establece:





— Pago incondicional de 6,0 millones de euros, que se cargará en el ejercicio 2025/26.

—un posible pago de hasta 14 millones de euros si no se cumplen los parámetros económicos de la UEFA en los próximos tres ejercicios; la Sociedad cree que los cumplirá y, por tanto, no espera asumir ese coste;

—Restricciones deportivas habituales: la Juventus deberá respetar límites sobre el coste total de los jugadores incluidos en la «Lista A» de la UEFA y, en caso de incumplimientos graves de los parámetros económicos y deportivos, enfrentará sanciones deportivas adicionales.





La Juventus destaca que las condiciones se ajustan a las previstas y a las que la UEFA aplica habitualmente a otros clubes. - 2026/27, podrá salir anticipadamente del régimen del acuerdo, y recuerda que ya cumplió el parámetro UEFA «Squad Cost Ratio» al 31 de diciembre de 2025, igual que en 2024.







