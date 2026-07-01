«No tenemos necesidad de realizar traspasos en este momento». Giovanni Carnevali, director general de laJuventus, lo dejó claro el lunes al hablar de Fabio Miretti y de toda la plantilla. Finalmente, Miretti y el resto del primer equipo se quedaron hasta después del 30 de junio. En el balance a 30 de junio solo figura la venta de Giovanni Daffara, portero nacido en 2004 que brilló en la Serie B con el Avellino y fichó por el Parma por 5 millones, sin cláusula de recompra. En paralelo, la Juve fichó a Jeff Ekhator por 18 millones (16+2 de bonificaciones) y cedió a David Puczka, valorado en 5 millones, procedente del Génova.
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La Juventus no está obligada a vender: Carnevali marca la pauta, entre plusvalías y el «Settlement Agreement»
EL ACUERDO DE LIQUIDACIÓN
El 30 de junio la Juventus y la UEFA firmaron unacuerdo de conciliación (Settlement Agreement) válido hasta la temporada 2027/28, por el incumplimiento de la norma de ingresos futbolísticos (UEFA Football Earnings Rule) entre 2022/23 y 2024/25. El acuerdo establece:
— Pago incondicional de 6,0 millones de euros, que se cargará en el ejercicio 2025/26.
—un posible pago de hasta 14 millones de euros si no se cumplen los parámetros económicos de la UEFA en los próximos tres ejercicios; la Sociedad cree que los cumplirá y, por tanto, no espera asumir ese coste;
—Restricciones deportivas habituales: la Juventus deberá respetar límites sobre el coste total de los jugadores incluidos en la «Lista A» de la UEFA y, en caso de incumplimientos graves de los parámetros económicos y deportivos, enfrentará sanciones deportivas adicionales.
La Juventus destaca que las condiciones se ajustan a las previstas y a las que la UEFA aplica habitualmente a otros clubes. - 2026/27, podrá salir anticipadamente del régimen del acuerdo, y recuerda que ya cumplió el parámetro UEFA «Squad Cost Ratio» al 31 de diciembre de 2025, igual que en 2024.
LA POLÍTICA DEL CLUB
La Juventus no vende por vender: prefiere hacerlo bien o asumir sanciones de la UEFA. Si no se logra, prefieren asumir las sanciones de la UEFA antes que malvender. Por eso Carnevali no cedió a Miretti, manteniendo la exigencia de 15 millones, tres más que la oferta del Bolonia (12 millones). Por eso mantiene su exigencia al Atlético por Nico González: pide 30 millones, mientras los Colchoneros ofrecen 25. El mensaje de Carnevali es claro: la Juventus no está obligada a vender. Escucha ofertas por cualquier jugador, pero solo lo cederá por cifras importantes o, en algunos casos, imprescindibles. Además, desde hoy se ha liberado del altísimo salario de Dusan Vlahovic, que en la última semana había alcanzado los 12 millones.